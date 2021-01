Nyolc Spanyolországban élő brit állampolgárt nem engedtek felszállni az Iberia légitársaság Madridba tartó gépére, azzal az indoklással, hogy a Brexit előtt kiállított dokumentumaik nem érvényesek – írja a The Guardian. A lap szerint másokat ugyanilyen indoklással egy Barcelonába tartó járatról a leszállás után fordítottak vissza Nagy-Britanniába.

A britek egyike azt mondta, hogy a légitársaság ügyintézői annak ellenére nem fogadták a spanyolországi lakcímét igazoló kártyáját, hogy a brit és a spanyol hatóságok is biztosították előtte, a régi dokumentum is érvényes marad a Brexit után. Ezzel még most is be lehetne lépni Spanyolországba - a koronavírus új variánsának megjelenése miatt szinte senkit nem engednek be az Egyesült Királyságból, de a spanyol lakcímmel rendelkezők mehetnek.

A spanyol kormány tavaly azt közölte, hogy az ott élő brit állampolgárok egy új fajta igazolványt kapnak az EU-s helyett, de a zöld kártyával továbbra is igazolhatják, hogy ott élnek. A madridi brit nagykövetség is azt állította az eset után, hogy ezzel a dokumentummal be kellett volna engedni az utasokat Spanyolországba.

A The Guardian arról is ír: január 1-je óta az amszterdami repülőtérről is 13 brit állampolgárt fordítottak vissza, mert úgy ítélték meg, nem mindenáron szükséges okból akartak belépni Hollandiába, és a szigorúbb járványügyi szabályozásban most már az EU-n kívüliekre vonatkozó szabályok érvényesek rájuk is.

Egy olyan esetről is lehet tudni, amikor egy Németországban élő britet nem engedtek felszállni egy Lufthansa-gépre, mert nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy német lakcíme van. A British in Germany nevű érdekképviseleti csoport már jelezte is: hiába garantálta a német kormány azt, hogy ideiglenesen elfogadják a Brexit előtti dokumentumokat, a légitársaságok dolgozói nem mindig tudják ellenőrizni, hogy azok érvényesek-e.