Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd éves.","shortLead":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd...","id":"20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262349a2-7cd1-436a-86af-65c310c212f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","timestamp":"2021. január. 05. 13:03","title":"Megegyeztek a tudósok arról, hogy 14 milliárd éves az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Már hétfőn összeült az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) humán gyógyszerek bizottsága, hogy elvégezze a Moderna Covid-vakcinájának értékelését. Ezt azonban nem sikerült eredményesen befejezni, az EMA Eurológushoz eljuttatott közleménye szerint “szakértőink keményen dolgoznak a vállalatnál fennálló kérdések tisztázásán”.","shortLead":"Már hétfőn összeült az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) humán gyógyszerek bizottsága, hogy elvégezze a Moderna...","id":"20210105_Szerdan_hagyhatjak_jova_a_Moderna_vakcinajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d578cdbd-9fb4-45b9-a6df-d6193b25e5db","keywords":null,"link":"/eurologus/20210105_Szerdan_hagyhatjak_jova_a_Moderna_vakcinajat","timestamp":"2021. január. 05. 19:06","title":"Még egyáltalán nem biztos, hogy a Moderna vakcinája megkapja szerdán az uniós jóváhagyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ősz eleji 63 ezer fős elbocsátási hullám után novemberre 45 ezren visszatértek a munkába.","shortLead":"Az ősz eleji 63 ezer fős elbocsátási hullám után novemberre 45 ezren visszatértek a munkába.","id":"20210105_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e850687b-3564-403e-b030-434b97ac8abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 09:00","title":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottak száma novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","shortLead":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","id":"20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fa8334-58c6-4488-91fe-36abee7917bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","timestamp":"2021. január. 05. 20:46","title":"400 forint közelébe drágulhat a benzin a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","id":"20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04850729-c9a5-4c94-92b8-fd56257967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. január. 05. 09:04","title":"103 újabb áldozata van a koronavírusnak, átlépte a tízezret a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","shortLead":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","id":"20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff817e22-9048-475c-9ad6-b89d0edef680","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","timestamp":"2021. január. 04. 19:13","title":"Megalapították első szakszervezetüket a Google dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délután az ország középső részein viharra kell számítani, estétől néhány helyen már hó eshet.","shortLead":"Késő délután az ország középső részein viharra kell számítani, estétől néhány helyen már hó eshet.","id":"20210106_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30368e-c534-4e80-9c5a-f8dc4a4ba7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 06. 16:13","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]