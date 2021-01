Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d263fbd2-4081-4d98-82e8-b63a956acae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó high-tech megoldása az EQS típusjelzésű villanyautóban érhető el elsőként. ","shortLead":"A német gyártó high-tech megoldása az EQS típusjelzésű villanyautóban érhető el elsőként. ","id":"20210108_hiperkijelzo_uralja_az_uj_mercedes_eqs_teljes_muszerfalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d263fbd2-4081-4d98-82e8-b63a956acae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfb4ce7-02bf-4b44-ace1-cd336b3efe96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_hiperkijelzo_uralja_az_uj_mercedes_eqs_teljes_muszerfalat","timestamp":"2021. január. 08. 07:59","title":"Lenyűgöző hiperkijelző uralja az új Mercedes teljes műszerfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár Donald Trumpnak nincs TikTok-fiókja, amit szankcionálni lehetne, a hozzá kapcsolódó videók így sem ússzák meg a törlést.","shortLead":"Bár Donald Trumpnak nincs TikTok-fiókja, amit szankcionálni lehetne, a hozzá kapcsolódó videók így sem ússzák meg...","id":"20210108_tiktok_egyesult_llamok_elnokvalasztas_donald_trump_capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fb4f-be9a-474f-bb48-5eefdcf78ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_tiktok_egyesult_llamok_elnokvalasztas_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 08. 09:33","title":"Lépett a TikTok: törli a videókat a szerdai zavargásokról, Donald Trump beszéde sem maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette a kérdést a testületnek: szükségük van-e a Nemzeti Gárda támogatására. A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a624165-9b5f-470d-9108-33d51f9ba345","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","timestamp":"2021. január. 08. 05:57","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok pusztulásának kockázata, amikor elhagyják a fészket. Ugyanakkor hosszabb maradás esetén nagyobb annak a rizikója, hogy egy fészekrabló kígyó vagy mosómedve az összes utódot elpusztítja. ","shortLead":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok...","id":"202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61361693-03a9-452d-ae96-2e4ebe51565a","keywords":null,"link":"/360/202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","timestamp":"2021. január. 08. 10:00","title":"A madárszülők azért űzik el hamar fiókáikat, hogy legalább egy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta a BMC Recordsot, több tavalyi albumát pedig külön is díjazta. ","shortLead":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta...","id":"20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc52c25-9210-43cf-9b31-e03e3afb9bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","timestamp":"2021. január. 08. 16:27","title":"Budapesti lemezkiadót választott az év legjobbjai közé egy New York-i jazzmagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]