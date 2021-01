Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek ellen. 2352 Lego-alkatrészből szereltük össze a nyáron a mozikba visszatérő Ecto-1 roppant élethű kicsinyített mását.","shortLead":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek...","id":"20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7488385-de26-4490-be24-cbc02172f3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"Szellemirtók: apró darabokból szereltük össze a patinás Cadillac mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 09. 10:30","title":"Veszélybe kerülhet a gabonatermelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan bejegyzések terjedésének is szabad teret ad, melyek egyértelmű hazugságokon alapulnak. A szolgáltatás a Google és az Apple alkalmazásboltjából is eltűnt.","shortLead":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan...","id":"20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ed895-02d4-40e1-8941-1eb7cba284d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","timestamp":"2021. január. 10. 13:18","title":"Az Apple és a Google is törölte a Parlert, a trumpisták és a járványszkeptikusok kedvenc appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","shortLead":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","id":"20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede24c27-af84-4651-b68e-4d5d946c94de","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","timestamp":"2021. január. 10. 16:29","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Ferenc pápa orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium ostromát bátorító üzenetei miatt. A fiú az általa cenzorként minősített Twitteren közzétett posztban fakadt ki.","shortLead":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium...","id":"20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9feb0f-eb7c-4d3c-bbcd-41de082593b9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","timestamp":"2021. január. 09. 21:00","title":"Az ifjabb Trump dühöng, mert a Twitter letiltotta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0897ced8-25f8-406a-85ed-aa7f4b1812ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impeachment-eljárás megindításához.","shortLead":"A képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impeachment-eljárás megindításához.","id":"20210108_donald_trump_demokratak_felmentes_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0897ced8-25f8-406a-85ed-aa7f4b1812ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442480-d95e-4276-a163-eecadf0c9c37","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_demokratak_felmentes_impeachment","timestamp":"2021. január. 08. 21:03","title":"Trump azonnali felmentését követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]