[{"available":true,"c_guid":"a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","shortLead":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","id":"20210115_batman_kepregeny_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd79abb-585e-45c1-bf34-8015901f76be","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_batman_kepregeny_aukcio","timestamp":"2021. január. 15. 21:08","title":"656 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett valaki egy régi Batman-képregényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. A szabályozás általi fejlesztések előrelépést jelenthetnek a vállalkozások számára - közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés...","id":"20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf97ad-39c6-4705-88c5-aa6b41553c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","timestamp":"2021. január. 16. 16:18","title":" PM: jól járnak a cégek az elektronikus fizetéssel, mert így többet költ a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele. Bejelentette, 25 éves kor alatt SZJA-mentességet kapnak a fiatalok. ","shortLead":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele...","id":"20210115_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbf46d-a15e-4403-aeb0-fb13c628b2a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Orban","timestamp":"2021. január. 15. 07:39","title":"Orbán: Hamarosan olthatják a 60 év feletti krónikus betegeket, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is több időt töltenek majd az emberek a járvány után.","shortLead":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is...","id":"20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ba2c-4841-4ec3-97ae-43b65b8f303a","keywords":null,"link":"/kkv/20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","timestamp":"2021. január. 15. 06:47","title":"Az utazás már sohasem lesz a régi az Airbnb vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigénylés formájában akarja megismerni a kormányzat által kötött vakcinaszerződések tartalmát Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti (EP) képviselője","shortLead":"Közérdekű adatigénylés formájában akarja megismerni a kormányzat által kötött vakcinaszerződések tartalmát Ujhelyi...","id":"20210116_Kikerne_a_kormany_vakcinaszerzodeseit_Ujhelyi_Istvan_mert_szerinte_hazudik_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a0007a-9456-43c9-bfe4-a2029932f739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Kikerne_a_kormany_vakcinaszerzodeseit_Ujhelyi_Istvan_mert_szerinte_hazudik_a_kormany","timestamp":"2021. január. 16. 11:29","title":"Kikérné a kormány vakcinaszerződéseit Ujhelyi István, mert szerinte hazudik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]