Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők által vizsgált európai városok több mint 80 százalékában meghaladja az egészségügyi határértéket a levegő szennyezettsége.","shortLead":"A szakértők által vizsgált európai városok több mint 80 százalékában meghaladja az egészségügyi határértéket a levegő...","id":"20210121_50_ezer_ember_eletet_menthetnenk_meg_evente_csak_Europaban_ha_korlatoznank_a_legszennyezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a5504c-c4ce-46fc-8f0d-875df3c3c38e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_50_ezer_ember_eletet_menthetnenk_meg_evente_csak_Europaban_ha_korlatoznank_a_legszennyezest","timestamp":"2021. január. 21. 14:07","title":"50 ezer ember életét lehetne megmenteni csak Európában a légszennyezés visszaszorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 4218 koronavírusos beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 4218 koronavírusos beteget ápolnak.","id":"20210120_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9788fc05-0349-4136-a0c5-105c8a7eb64c","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 20. 09:10","title":"Újabb 95 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62e33d-cb9b-4dd4-93d0-ac5bc22bc61b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerdán, helyi idő szerint délelőtt távozott a Fehér Házból Donald Trump. Az üzletemberből lett politikus ellentmondásos örökséget hagy maga után négyéves elnöki periódusa után, vezetésének legfontosabb momentumaira lapunk címlapjaival emlékezhetünk. ","shortLead":"Szerdán, helyi idő szerint délelőtt távozott a Fehér Házból Donald Trump. Az üzletemberből lett politikus...","id":"20210120_Trump_cimlapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e62e33d-cb9b-4dd4-93d0-ac5bc22bc61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2ec2b-8ad9-4f6f-a15f-85ac1218f286","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Trump_cimlapok","timestamp":"2021. január. 20. 19:00","title":"Véget ért a Trump-éra, emlékezzünk rá a HVG címlapjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz konszolidációja nem valószínű, viszont ha gyengül a gazdaság, még erősebb propagandára kell számítani.","shortLead":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz...","id":"20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a38f1-17db-4a39-a45e-87daad184729","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","timestamp":"2021. január. 21. 16:07","title":"A konszolidáció nem szerepel a Fidesz eszköztárában, az ellenzék az összehangoltságra építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","id":"20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35470ad-9dda-4232-a358-367db96da102","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","timestamp":"2021. január. 20. 06:41","title":"Kémfotókon az Audi Maybachra adott válasza, a Horch luxusautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]