[{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","shortLead":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","id":"20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b3ac-d87a-4a09-9cf1-b2ec1ed55963","keywords":null,"link":"/sport/20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","timestamp":"2021. január. 19. 18:30","title":"Meg kellett műteni Cseh Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","shortLead":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","id":"20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45871c3b-4076-4648-b786-2139d78e2f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","timestamp":"2021. január. 20. 16:35","title":"Index: Az OGYÉI már jóváhagyta az orosz vakcinát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","shortLead":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","id":"20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac293e-feb1-4eab-8619-9e40e6a4b108","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 20. 18:48","title":"Így zengett Lady Gaga hangja Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","shortLead":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","id":"20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec07e8f4-b1f2-4c41-8484-2fc0513f6786","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 19. 19:51","title":"A szenátus republikánus frakcióvezetője szerint is Trump provokálta ki a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","shortLead":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","id":"20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d9d81-a2ec-404e-84ac-30b050984adc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","timestamp":"2021. január. 21. 04:19","title":"Az eddigi legszebb kabriót csinálták az olaszok a Tesla Model S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg kockázat nélkül a Fehér Házban. Vagy legalábbis nem úgy, mint eddig. ","shortLead":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg...","id":"20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2130c-72ea-485f-b5f1-244ae37c06f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","timestamp":"2021. január. 21. 15:42","title":"Nemzetbiztonsági kockázattá vált Biden szobabiciklije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","shortLead":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","id":"20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d7342b-543c-4c40-9999-bdd5053457fc","keywords":null,"link":"/sport/20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 19. 22:14","title":"Kézilabda-vb: legyőzték a németeket, maximális pontszámmal jutottak tovább a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek beoltásáról.","shortLead":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek...","id":"20210121_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40679727-e55d-4c50-9ce1-650c1e1e3bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 21. 14:37","title":"Müller Cecília: Fontos lépést tettek a magyar vakcina fejlesztése felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]