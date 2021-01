Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a501c-cf6f-404c-a2dc-a5453793e5cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges töltőtokot kínál a Samsung a nemrég bemutatott vezeték nélküli fülhallgatója mellé. A tok a 2000-es évek elejének kagylós mobiltelefonjait idézi.","shortLead":"Különleges töltőtokot kínál a Samsung a nemrég bemutatott vezeték nélküli fülhallgatója mellé. A tok a 2000-es évek...","id":"20210126_galaxy_buds_pro_toltotokok_kagylos_mobiltelefon_stilusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079a501c-cf6f-404c-a2dc-a5453793e5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6069e943-f017-474c-8a4d-79ddfdc6c507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_galaxy_buds_pro_toltotokok_kagylos_mobiltelefon_stilusban","timestamp":"2021. január. 26. 10:33","title":"Retró, kagylós mobiltelefon lehet a Galaxy Buds Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","shortLead":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","id":"20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42dbdda-66f0-4f9e-9880-c3a4b79f083b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 09:09","title":"Hogy vészelte át a magyar a karantént? Ivott, és sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb42948-b9db-42a8-8b0a-38a90af011da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az, hogy emberiség a megszerzett ismereteit összegyűjti és rendezett formában tárolja és adja közre, hosszú történelmi múltra tekint vissza. Lássuk, mik voltak a két évtizedes születésnapját ünneplő digitális lexikon fontos előképei.","shortLead":"Az, hogy emberiség a megszerzett ismereteit összegyűjti és rendezett formában tárolja és adja közre, hosszú történelmi...","id":"202103_a_wikipedia_osei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb42948-b9db-42a8-8b0a-38a90af011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ea990-83f9-4ec8-816b-b095fae66e44","keywords":null,"link":"/360/202103_a_wikipedia_osei","timestamp":"2021. január. 25. 13:00","title":"A Wikipédia most 20 éves. De miből okosodtunk régen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu cikke végig vezeti, hogyan kapott egy kiválasztott kör titkolózva másfél milliárdos állami támogatást. Lemondás lett a vége.","shortLead":"A 24.hu cikke végig vezeti, hogyan kapott egy kiválasztott kör titkolózva másfél milliárdos állami támogatást. Lemondás...","id":"20210127_balatoni_kor_mtu_laposa_bence_boraszat_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06afe67-0404-40b8-a2f2-ac95d2bbf4b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_balatoni_kor_mtu_laposa_bence_boraszat_allami_tamogatas","timestamp":"2021. január. 27. 10:47","title":"Laposa Bence a Balatoni Kör elnökeként kért állami pénzt, amiből saját cégei 143 milliót kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","id":"20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac430fbd-c67a-4d86-bdf4-1e168fec293f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2021. január. 25. 14:37","title":"Hőhullám is segítheti az ausztrál bozóttüzek terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","shortLead":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","id":"20210127_ukrajna_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c90f-3876-41e5-9a4f-a52da5e34fec","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_ukrajna_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 27. 05:46","title":"Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar képviselet, hogy ha Szijjártó odautazik, akkor \"cselekedni fognak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai Károly, aki arról is beszélt, hogy a saját éttermei is kimerítették a tartalékaikat.","shortLead":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai...","id":"20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59109fc8-0953-4758-a34e-91d3e165db46","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","timestamp":"2021. január. 26. 21:57","title":"Hitelből finanszírozzák a veszteséget Gerendai Károly éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]