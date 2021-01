Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","shortLead":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","id":"20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c59178e-e6fe-4c2d-9fdf-b9de5731ad85","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","timestamp":"2021. január. 25. 21:46","title":"Észtországban megalakult az új kormánykoalíció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","shortLead":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","id":"20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3d72b-14b6-4fa5-a0ff-426affe69ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","timestamp":"2021. január. 25. 15:10","title":"Igénytelenség, hányinger – a Pesti TV „libsiző” riportját osztja az SZFE új kezekben lévő Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","id":"20210126_ovodai_eroszak_etetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f35870-568f-459a-8500-7e1a7738388e","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_ovodai_eroszak_etetes","timestamp":"2021. január. 26. 16:26","title":"Erőszakkal akartak gyereket etetni az óvónők, 120 óra közmunkát kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Burai Vera","category":"elet","description":"Ők azok, akik folyamatosan a gyerekeink közvetlen közelében vannak, így fokozottan kitettek a fertőzésnek. Mindannyiunk közös érdeke, hogy minél előbb beoltsák őket – állítja írásában Burai Vera, aki szerint a pandémiás időszakban az oktatás rendszerszintű problémái felnagyítódnak. Az előnyösebb helyzetben lévő iskolák pedig még inkább elhúznak a kevésbé szerencsés helyzetben lévő iskoláktól.","shortLead":"Ők azok, akik folyamatosan a gyerekeink közvetlen közelében vannak, így fokozottan kitettek a fertőzésnek. Mindannyiunk...","id":"20210126_Burai_Vera__Nagyitoeffektus_a_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feab3806-09d1-4b0e-9b2c-8fb73d95ef6d","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Burai_Vera__Nagyitoeffektus_a_jarvany_idejen","timestamp":"2021. január. 26. 09:17","title":"Miért nem kerülnek előre az oltási tervben az óvodai és iskolai dolgozók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fe22e-d393-401c-b580-7ebb9e3b806c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Arcmaszkból is van már okos, melyet beépített kütyüvel tesz okosabbá gyártója.","shortLead":"Arcmaszkból is van már okos, melyet beépített kütyüvel tesz okosabbá gyártója.","id":"202103_jarvanytechnologia_okosodo_arcmaszkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fe22e-d393-401c-b580-7ebb9e3b806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6ae0df-7548-462f-aa30-03b07ad9b5b1","keywords":null,"link":"/360/202103_jarvanytechnologia_okosodo_arcmaszkok","timestamp":"2021. január. 26. 14:00","title":"Újfajta arcmaszkok: kellemetlen hasznosat a kellemes hasznossal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frissen lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad.","shortLead":"A frissen lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad.","id":"20210126_idojaras_meteorologia_elorejelzes_kedd_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfea8e4-6ea6-45d6-8eca-12f57191655d","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_idojaras_meteorologia_elorejelzes_kedd_","timestamp":"2021. január. 26. 05:12","title":"Hózáporok válthatják a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","shortLead":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","id":"20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94934602-dc53-4934-a83d-99dda14a604c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","timestamp":"2021. január. 27. 07:23","title":"Itt a méregdrága BMW M5 CS, a gyártó eddigi legerősebb közúti modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]