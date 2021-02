Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","shortLead":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","id":"20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e652461c-8755-4177-8bcb-01ba79358a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","timestamp":"2021. február. 12. 16:21","title":"Több helyen szétfagyott az autópályák útburkolata, ideiglenes lezárások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni az amerikai technológiákat érintő exportkorlátozáson.","shortLead":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni...","id":"20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e237b4-ccbe-4203-8293-ec7c07ce11b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","timestamp":"2021. február. 12. 13:03","title":"Még több amerikai technológiát vonna meg Joe Biden Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hogy Vidnyánszky Attila azt nyilatkozta, nem fognak kirúgni senkit.","shortLead":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti...","id":"20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd57e47-ec06-4663-b44d-e220592f757e","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","timestamp":"2021. február. 12. 16:17","title":"Munkaügyi pert indít az SZFE-ről indoklás nélkül elküldött tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","id":"20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e237e-d36f-4adc-a384-9213c7666113","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","timestamp":"2021. február. 13. 11:27","title":"Intelligens gyümölcsszüretelő robotot mutatott be egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","shortLead":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","id":"20210212_lulu_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7033f739-b9ca-4f89-b72a-5dfde15e52a7","keywords":null,"link":"/elet/20210212_lulu_orokseg","timestamp":"2021. február. 12. 20:45","title":"5 millió dollárt hagyott kutyájára egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","shortLead":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","id":"20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c392e5e8-9e27-48e5-af54-d37fe92685bb","keywords":null,"link":"/sport/20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","timestamp":"2021. február. 12. 21:46","title":"A Tottenham Európa-liga meccse is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]