Az olasz hatóságok szerint a Facebook továbbra sem tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy miképp használja fel a megadott adataikat. Magyarország is hasonló indokkal rótt ki büntetést 2019-ben.

Az olasz verseny- és piacfelügyeleti hatóság hétmillió euróra büntette meg a Facebookot, amiért az nem teljesítette az adatkezelési gyakorlat megváltoztatására szóló utasítást - írja a Politico.

A büntetés nem előzmény nélküli: 2018-ban tízmillió euró büntetést rótt ki Olaszország a közösségi odalra azért, mert megtévesztette a felhasználókat a róluk szóló adatok gyűjtéséről és tárolásáról, és az olasz fogyasztói kódexet is megsértették azzal, hogy azt állították szolgáltatásulról, ingyenes, miközben kereskedelmi célra használták fel az adatokat.

A Facebook ez ellen fellebbezett, és a bíróság mérsékelte is a büntetést ötmillió euróra, de ezek szerint a probléma továbbra is fennáll: bár az ingyenességről szóló állítást megszüntette, az olasz rendeletet nem tüntette fel se az applikációján, se a honlapján, és továbbra sem tájékoztatják a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az indoklás szerint ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy a felhasználó tisztában legyen minden részlettel, amikor regisztrál.

A Facebook szóvivője szerint viszont már megszüntették a kifogásolt problémákat, megváltoztatták az Általános Szerződési Feltételeket is a tisztázás érdekében.

Érdekes, hogy a Facebook épp nálunk kapott hasonló büntetést korábban: 2019-ben a versenyhatóság 1,2 milliárd forintot szedett be azért, mert a szolgáltatást ingyenesnek hirdették. Nemrég meg is adóztatta a Facebookot Magyarország, Varga Judit igazságügyi miniszter nagy sikerének értékelte a kormány, hogy 38 milliárdot fizetett be a költségvetésbe a közösségi oldal.

Az olaszoknak több esete is volt már a techóriásokkal: Google-nek két ügye van náluk, 2019-ben az Apple-t büntették meg.