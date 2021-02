Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c529509c-0f36-44e3-ab81-8dbaea556443","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó az öreg ralilegenda a háznál. ","shortLead":"Jó az öreg ralilegenda a háznál. ","id":"20210209_Megmutatta_a_havon_a_Subaru__kihuzta_a_megszorult_kamiont_a_hobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c529509c-0f36-44e3-ab81-8dbaea556443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77147f72-6e75-40f8-8353-2560fe93b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Megmutatta_a_havon_a_Subaru__kihuzta_a_megszorult_kamiont_a_hobol","timestamp":"2021. február. 10. 04:25","title":"Megmutatta havon a Subaru – kihúzta a megszorult kamiont a hóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be07d1ab-b9e9-4561-b4c3-82ed4f814210","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210210_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be07d1ab-b9e9-4561-b4c3-82ed4f814210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5933852-ca8c-40ba-b599-bab1ef43e4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 13:26","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","shortLead":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","id":"20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814a1fa-c76e-4626-a379-72324da130c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","timestamp":"2021. február. 09. 17:24","title":"Elítélték a férfit, aki hipóhoz hasonló szert árult vírusölőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","shortLead":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","id":"20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ff19e-94b3-4670-8083-1e07d7b268fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 10. 13:54","title":"Több meghibásodással is küzdött az indonéz gép, mielőtt a tengerbe veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A leendő kormányfő a koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte meg legfontosabb törekvéseinek.\r

