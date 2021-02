Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a40688-d060-40ab-ae4b-9812130e217f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","timestamp":"2021. február. 17. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb Mercedes itthon zöld rendszámot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","shortLead":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","id":"20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce068ebb-f090-408e-9c80-6e6e3e603aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","timestamp":"2021. február. 16. 21:23","title":"Pert indítottak Trump ellen, mert a vád szerint megsértett egy Ku Klux Klan-ellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","shortLead":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","id":"20210216_Nemzeti_konzultacio_oldal_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1368694c-abca-41a3-b0da-a39b0a887cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Nemzeti_konzultacio_oldal_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. február. 16. 13:50","title":"Hamis nemzeti konzultációs oldalt miatt tett feljelentést a Miniszterelnöki Kabinetiroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e2721d-f319-4c02-acc5-2996350c86c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói, felmondott és jelenlegi oktatói, és új otthont keres a Freeszfe Egyesület. Csak a szemeszter végéig maradnak, mivel politikai fronttá vált a Damjanich utcai ingatlan.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói, felmondott és...","id":"20210216_SZFEugy_Lemond_uj_epuleterol_a_Freeszfe_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e2721d-f319-4c02-acc5-2996350c86c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d35ddf4-fd7f-4a0f-a420-1cc060b34bdc","keywords":null,"link":"/elet/20210216_SZFEugy_Lemond_uj_epuleterol_a_Freeszfe_Egyesulet","timestamp":"2021. február. 16. 14:02","title":"SZFE-ügy: Lemond új épületéről a Freeszfe Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen megrongálta.","shortLead":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen...","id":"20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10497ae4-c064-441f-a5ce-1a0d6cc3b2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","timestamp":"2021. február. 17. 13:40","title":"Hatalmas földcsuszamlás vitte el a japán driftkultusz egyik helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d09acd-7fc3-4a95-b25a-9f6324bde7b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltehető jó üzlet reményében bocsátják ismét árverésre azt a Steve Jobs által kézzel kitöltött, egy nem megnevezett állásra történő jelentkezési lapot, ami három évvel ezelőtt 175 ezer dollárt ért.","shortLead":"A feltehető jó üzlet reményében bocsátják ismét árverésre azt a Steve Jobs által kézzel kitöltött, egy nem megnevezett...","id":"20210217_steve_jobs_kezirasos_allasjelentkezes_cv_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7d09acd-7fc3-4a95-b25a-9f6324bde7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504548c-023a-4b41-baa8-1f14ee2d8c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_steve_jobs_kezirasos_allasjelentkezes_cv_palyazat","timestamp":"2021. február. 17. 11:03","title":"52 millió forint: elárverezik Steve Jobs kézírásos állásjelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a V4 együttműködés évfordulója kapcsán értekezett a magyarok küldetéstudatáról.","shortLead":"A miniszterelnök a V4 együttműködés évfordulója kapcsán értekezett a magyarok küldetéstudatáról.","id":"20210217_Orban_kuldetes_visegradi_negyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8689a248-5f29-49dc-8cf6-fe20a5375676","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Orban_kuldetes_visegradi_negyek","timestamp":"2021. február. 17. 08:54","title":"Orbán: A magyarok gondolata saját küldetésükről a Római Birodalomig vezet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]