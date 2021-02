Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal kísérletező cégbe.","shortLead":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal...","id":"20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8e76c-4c1e-45f5-b222-184a8720fa0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","timestamp":"2021. február. 17. 15:46","title":"Soros György milliárdokkal szállt be egy új akkumulátortechnológiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora tételről van szó, hogy Kósának lényegében kamionnal kellett volna ezekért menni. ","shortLead":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora...","id":"20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfa2099-bff8-4b69-8865-41da0aeb6599","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","timestamp":"2021. február. 19. 08:58","title":"Blikk: Fegyvereket, festményeket, ékszereket kellett volna Kósának elvinnie a csengeri \"örökösnő\" számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","shortLead":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","id":"20210218_texasi_teknosmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0a77-f41a-4fc9-ac88-e963e08138f0","keywords":null,"link":"/elet/20210218_texasi_teknosmentes","timestamp":"2021. február. 18. 11:29","title":"Ezrével mentik a fagytól dermedt tengeri teknősöket Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tematikus nappal próbálják tudatosítani a gyerekekben a higiénia fontosságát.","shortLead":"A tematikus nappal próbálják tudatosítani a gyerekekben a higiénia fontosságát.","id":"20210219_covid_koronavirus_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f9549-e6c3-4f4d-b00f-4f090c642d53","keywords":null,"link":"/elet/20210219_covid_koronavirus_iskola","timestamp":"2021. február. 19. 07:21","title":"Covid-napot tartanak egy magyar iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.\r

","shortLead":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.\r

","id":"20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35299da0-c968-41ba-a730-7f8c456a95e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 19. 08:04","title":"Koronavírus: két hónapos csúcson az új fertőzöttek száma, meghalt 110 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]