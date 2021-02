Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3eb45-c1d8-426c-8b70-3dc639d48143","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","timestamp":"2021. február. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Íme az oltási terv!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nem kell arra várnunk, hogy kiválasszanak, és nem kell ölbe tett kézzel reménykednünk, hogy egyszer csak ráérzünk, mi is a hivatásunk. A kreatív, alkotói létet mi választjuk magunknak, és a kreativitás ragályos - mutat rá Seth Godin Az alkotás rutinja című könyvében. Részlet.","shortLead":"Nem kell arra várnunk, hogy kiválasszanak, és nem kell ölbe tett kézzel reménykednünk, hogy egyszer csak ráérzünk, mi...","id":"20210218_seth_godin_az_alkotas_rutinja_reszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b4bf4-393d-42ba-8288-df0ebde0a110","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210218_seth_godin_az_alkotas_rutinja_reszlet","timestamp":"2021. február. 18. 19:15","title":"\"Ez a mi nagy esélyünk, hogy jobbá tegyük a dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük, megint el kellett halasztani a turnéját. ","shortLead":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük...","id":"20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1a7b2-f085-4700-858a-d2836250faba","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","timestamp":"2021. február. 17. 16:50","title":"Kitűzték Celine Dion budapesti koncertjének az új dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt nem jelent a lakosságra.","shortLead":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt...","id":"20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd559c-94ae-4b23-974c-c82ab81f5f43","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","timestamp":"2021. február. 19. 07:45","title":"Ismeretlen büdös anyag miatt egész éjjel mosták a csatornát az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","shortLead":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","id":"20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd202b0-ea5d-4bbd-af0a-c68de1e7e3ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","timestamp":"2021. február. 18. 18:35","title":"A Wolfsberger csapata nem érti, hová tűnt a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga...","id":"20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fad13-00dc-41e3-8ed6-88cec3915845","keywords":null,"link":"/sport/20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","timestamp":"2021. február. 19. 05:29","title":"Magabiztos Tottenham-siker a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]