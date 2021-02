Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","shortLead":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","id":"20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d05ca81-4e1b-41b5-a357-88ee92f7665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","timestamp":"2021. február. 16. 16:15","title":"Rabosították a budakeszi iskolához zebrát festő momentumos képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt ígéri az Alpha Jax.","shortLead":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt...","id":"20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71116345-a614-40e9-92ca-f0b365108b14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 16. 16:55","title":"Mad Max stílusú elektromos autót dobnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","shortLead":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","id":"20210217_fejer_bal_illegalis_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f898f064-0743-4cfe-b9bd-73f8e499b83a","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_fejer_bal_illegalis_ut","timestamp":"2021. február. 17. 20:48","title":"90 napon belül kell eltüntetnie a Mészáros-cégnek az illegálisan épített utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","shortLead":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","id":"20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f760d-16f5-4e8e-bafe-2014f21ef68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 18. 06:41","title":"Sportosabb lett a Skoda hátsókerék-hajtású villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","shortLead":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","id":"20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044880ff-dcb0-4d6b-8814-cba645bc0ff6","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","timestamp":"2021. február. 18. 08:59","title":"Részt vehetnek a nők a japán kormánypárt ülésein, csak ne beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható legyen egy Mars-misszió során is, a NASA a kanadai űrügynökséggel közösen pályázatot írt ki.","shortLead":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható...","id":"20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a4d0d7-f535-464d-8567-fac2e63eee49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","timestamp":"2021. február. 17. 08:33","title":"1,5 milliárd forintos pályázatot írt ki a NASA, hogy legyen mit enniük a Marsra tartó űrhajósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e2721d-f319-4c02-acc5-2996350c86c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói, felmondott és jelenlegi oktatói, és új otthont keres a Freeszfe Egyesület. Csak a szemeszter végéig maradnak, mivel politikai fronttá vált a Damjanich utcai ingatlan.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói, felmondott és...","id":"20210216_SZFEugy_Lemond_uj_epuleterol_a_Freeszfe_Egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e2721d-f319-4c02-acc5-2996350c86c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d35ddf4-fd7f-4a0f-a420-1cc060b34bdc","keywords":null,"link":"/elet/20210216_SZFEugy_Lemond_uj_epuleterol_a_Freeszfe_Egyesulet","timestamp":"2021. február. 16. 14:02","title":"SZFE-ügy: Lemond új épületéről a Freeszfe Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","id":"20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de593c8-afd0-4558-acdf-6b41de77b4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"A bíróság felé tartó buszon fenyegetett meg egy ügyészt egy vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]