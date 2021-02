Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, ki utazott az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén.","shortLead":"Nem tudni, ki utazott az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén.","id":"20210219_ner_magangep_maldiv_szigetek_oe_lem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7da8315-930a-4f10-b201-24abeab7a530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_ner_magangep_maldiv_szigetek_oe_lem","timestamp":"2021. február. 19. 11:28","title":"A NER magángépe a héten másodszor repült a Maldív-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fokozatos nyitásban hisz a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.","shortLead":"A fokozatos nyitásban hisz a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.","id":"20210219_szallodaszovetseg_koronavirus_vedettek_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2bd253-bd44-4230-b08e-ad71ff835a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_szallodaszovetseg_koronavirus_vedettek_nyitas","timestamp":"2021. február. 19. 15:16","title":"A szállodaszövetség szerint itt az ideje, hogy a védettek újra mehessenek éttermekbe és szállodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","shortLead":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","id":"20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b95451b-afb8-44c0-8fbc-a65f8ffa8327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","timestamp":"2021. február. 19. 06:10","title":"Megint nem árulta el a kormány, hány lélegeztetőgép van még raktáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi áramhálózat üzemeltetőjeként. Az ügyfeleknek nincs ezzel dolga.","shortLead":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi...","id":"20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7af7a-7bb8-44f5-8591-d7b5b3e4b7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","timestamp":"2021. február. 19. 15:40","title":"Az összes lakossági ügyfelétől búcsúzik az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"Oroszi Babett - Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigényléssel sikerült hozzájutnunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012 óta megkötött, 2 millió forint feletti szerződéseinek listáihoz, amelyekből kiderül, mire megy el az MKIK pénze, közte az 5 ezer forintos kamarai hozzájárulások 10 százaléka. Van itt minden: repülőjegyek Sao Paulóba, infografikák 30 millió forintért, egy kis apró a felcsúti gimnáziumnak. \r

","shortLead":"Közérdekű adatigényléssel sikerült hozzájutnunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012 óta megkötött, 2 millió forint...","id":"20210219_mkik_szerzodesek_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a90a6b7-700d-4284-88f9-9f55a0f0bce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mkik_szerzodesek_kamara","timestamp":"2021. február. 19. 20:00","title":"VIP repülőjegyek Sao Paulóba, tízmilliók “mentális felkészítésre”: megszereztük az MKIK szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler Ferencet, aki idén lenne 100 éves. ","shortLead":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler...","id":"202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68fbf3a-a632-486d-bf10-f94cdc144890","keywords":null,"link":"/360/202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","timestamp":"2021. február. 20. 11:15","title":"Csodagyereknek indult, Párizsban teljesedett ki a fények festője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben. A szociálisan rászoruló adósok számára kedvezményeket ígért a miniszterelnök. Az éveken át húzódó adósságok viszont ezután sem szűnnek meg.","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben...","id":"20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc3fead-43e1-4640-b28f-df11b0aa8570","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"A külföldön dolgozó magyarokon csattan a potyautas-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő. Világszerte amolyan tisztítótűzként söpör végig a válság a divatkereskedelmen, nem kímél sem tömeggyártót, sem patinás luxuscéget. De nagyon úgy tűnik, a fast fashion uralmát nem fogja megdönteni ez az időszak sem.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő...","id":"20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1fc25-4c59-4633-b41d-e5ceb4d0c0d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 14:30","title":"A java még csak most jön? Dominóként dőlhetnek be a divatcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]