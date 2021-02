Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","shortLead":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","id":"20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3e40d5-f81a-434d-9766-720355a065dd","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 17:58","title":"Koronavírusos édesanyját és édesapját is elvesztette egy hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re, a grafikát leszámítva. Az ugyanis sokkal modernebb.","shortLead":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re...","id":"20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654767da-f14e-4c24-9646-c9ec529771b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","timestamp":"2021. február. 20. 07:27","title":"Bombameglepetés a Blizzardtól: visszatér és sokkal jobb grafikát kap a Diablo II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő. Világszerte amolyan tisztítótűzként söpör végig a válság a divatkereskedelmen, nem kímél sem tömeggyártót, sem patinás luxuscéget. De nagyon úgy tűnik, a fast fashion uralmát nem fogja megdönteni ez az időszak sem.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő...","id":"20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1fc25-4c59-4633-b41d-e5ceb4d0c0d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 14:30","title":"A java még csak most jön? Dominóként dőlhetnek be a divatcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet tartásdíjat. ","shortLead":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet...","id":"20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc315fd-187e-416c-863a-281a8417a230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","timestamp":"2021. február. 19. 14:19","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a tartásdíjjal ügyeskedők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","shortLead":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","id":"20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aec4ae-75c9-4769-bce0-89db9cd48a58","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","timestamp":"2021. február. 19. 12:17","title":"Térképre teszik a gyerekektől hangos körzeteket a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc423b-1d3e-46d9-b731-0b2985462673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legnagyobb szabadidő-autója minden körülmények mellett maximálisan óvja a benne ülők életét.","shortLead":"A bajor gyártó legnagyobb szabadidő-autója minden körülmények mellett maximálisan óvja a benne ülők életét.","id":"20210219_kezigranattol_is_ved_a_golyoallo_uj_bmw_x7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc423b-1d3e-46d9-b731-0b2985462673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf98c968-794f-4e31-8352-87ee89268ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_kezigranattol_is_ved_a_golyoallo_uj_bmw_x7","timestamp":"2021. február. 19. 11:21","title":"Kézigránáttól is véd a golyóálló új BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár sokkal kevesebb is lehetne – legalábbis Boris Johnson szerint.","shortLead":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár...","id":"20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb83c0-df47-45b1-818c-4df75a52fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 15:03","title":"A brit miniszterelnök szerint 100 nap alatt kellene vakcinákat fejleszteni, így többeket lehetne megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]