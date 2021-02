Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","shortLead":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","id":"20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b412c8d-2dc3-4c52-a8d8-fc20413a36b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","timestamp":"2021. február. 18. 16:03","title":"Közel 6 milliárd forintból lesz új szuperszámítógépe Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","shortLead":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","id":"20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f782c25-0680-4027-b296-e8dfef0b2665","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 05:17","title":"Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","shortLead":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","id":"20210217_Hulladek_Europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cfb343-1c6a-479d-bb2b-6a5a9464c91d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_Hulladek_Europai_unio","timestamp":"2021. február. 17. 14:06","title":"Kiderült, egy év alatt mennyi szemetet termelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Európa-szerte nagyon sokan tartanak attól, hogy hamarosan kevesebb pénzből kell majd megélniük.","shortLead":"Európa-szerte nagyon sokan tartanak attól, hogy hamarosan kevesebb pénzből kell majd megélniük.","id":"20210217_jovedelem_csokkenes_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6cd9d-691f-4889-82e1-3f0145750b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_jovedelem_csokkenes_felmeres","timestamp":"2021. február. 17. 12:47","title":"Felmérés: a magyarok 41 százalékának csökkentek a bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f812a567-48f1-4e8a-a3c2-1ab6ee8aa81a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kazincbarcikai Zsombor számára is összegyűlt a pénz a nélkülözhetetlen, a világ egyik legdrágábbjának számító, államilag viszont nem támogatott gyógyszerre.","shortLead":"A kazincbarcikai Zsombor számára is összegyűlt a pénz a nélkülözhetetlen, a világ egyik legdrágábbjának számító...","id":"20210218_zsombor_sma_kezeles_zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f812a567-48f1-4e8a-a3c2-1ab6ee8aa81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c151b4c1-918e-44ba-bfd9-d16ff4a667a5","keywords":null,"link":"/elet/20210218_zsombor_sma_kezeles_zolgensma","timestamp":"2021. február. 18. 16:19","title":"Újabb SMA-s kisgyereknek adták össze a kezelés árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelenleginél csak jobb lehet - gondolják erre sokan, de valóban átveszi az irányítást a mesterséges intelligencia? Mi lesz ennek a gyakorlati és etikai következménye? Erről kérdezett szakértőket a BBC.","shortLead":"A jelenleginél csak jobb lehet - gondolják erre sokan, de valóban átveszi az irányítást a mesterséges intelligencia? Mi...","id":"20210218_Lesze_szamitogep_lesz_a_fonok_a_munkahelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d33d7b0-0d81-4e0f-85ea-780bae4c34cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Lesze_szamitogep_lesz_a_fonok_a_munkahelyen","timestamp":"2021. február. 18. 16:26","title":"A számítógép lesz-e a főnök a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","shortLead":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","id":"20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411278c9-dd24-426a-b9c9-25e9b7e13f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","timestamp":"2021. február. 17. 18:10","title":"Első fokon 20 évet kapott a férfi, aki Kőbányán egy bozótvágóval megölt egy gyermekét védelmező anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]