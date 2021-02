A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok a GKI konjunktúraindexe szerint

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","shortLead":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","id":"20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b023ce-285f-4a85-a251-543b03718d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","timestamp":"2021. február. 21. 10:33","title":"Akvaduktnak hívják ezt a csodás egyszerre autós és hajós útkereszeződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2e6774-2d06-4b7f-91f5-978a51c0dfcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddigi rekorder egy évvel idősebb volt, amikor megtette a közel 5 ezer kilométeres utat.","shortLead":"Az eddigi rekorder egy évvel idősebb volt, amikor megtette a közel 5 ezer kilométeres utat.","id":"20210221_atlanti_ocean_atevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e6774-2d06-4b7f-91f5-978a51c0dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d75d305-abee-4c0f-91d6-a96d926603df","keywords":null,"link":"/elet/20210221_atlanti_ocean_atevezes","timestamp":"2021. február. 21. 17:44","title":"Hetven nap alatt evezte át az Atlanti-óceánt egy 21 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","shortLead":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","id":"20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1f94-d0ab-4e8a-89b3-3319d6cde877","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"„Gusztustalan”: kifütyülték a vakcinát az Australian Open díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil...","id":"20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79fffa-7d7b-4b6e-9792-548405ae999d","keywords":null,"link":"/sport/20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","timestamp":"2021. február. 21. 12:51","title":"Kilencedszer lett Melbourne bajnoka Novak Djokovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.\r

