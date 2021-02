Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","shortLead":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","id":"20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4202b2-6e94-4a2b-a35c-500ebb5ced1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","timestamp":"2021. február. 24. 11:48","title":"Meghalt a beatnemzedék egyik utolsó alakja, Lawrence Ferlinghetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt a közfoglalkoztatási jogviszonya.","shortLead":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt...","id":"20210224_kozmunka_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffba9ef-3974-40a5-9116-53dae8262cc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kozmunka_rendelet","timestamp":"2021. február. 24. 09:51","title":"Nem esnek ki a közmunkából azok se, akik tíz éve benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley örökzöld slágerének videoklipjét.","shortLead":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley...","id":"20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8334ed0-6f9a-461e-95c8-cd92b9875af4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","timestamp":"2021. február. 24. 09:03","title":"4K-s felbontást kapott, már így is megnézhető az internet legnagyobb trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","shortLead":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","id":"20210222_balaton_keszthely_fakivagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc82696-bdc9-40a6-88f3-6e7b35cad787","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_balaton_keszthely_fakivagas","timestamp":"2021. február. 22. 20:30","title":"Kivágnak több tucat fát a Balaton partján Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","shortLead":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","id":"20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59a117-5f19-4218-b82a-2ede20694274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","timestamp":"2021. február. 23. 14:19","title":"A pénzügyminiszter kéri a franciákat, hogy költsenek végre, ne spóroljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","shortLead":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","id":"20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e491c3-72b8-4eb2-8b53-8838e5a9a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","timestamp":"2021. február. 23. 16:53","title":"A nemzeti konzultáció hirdetésére használja a kormány a koronavírus elleni oltásregisztrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]