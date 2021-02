Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést
A balesetben nem sérült meg senki.
Kisiklott a budapesti 50-es villamos – fotók
A szolgálati autó kameráján figyelték a rendőröket a pécsi központban, így látták, ahogy hajléktalanokat vernek.
Hajléktalanokat verő rendőröket vettek őrizetbe
A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.
Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét
Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. Nagyon hasznos kódot tesz minden bélyegére a német posta
Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolnak.
Most „vesztegetés hatósági eljárásban bűntette" miatt függesztették fel Simonka György mentelmi jogát
Ezért az akcióért minden bizonnyal külön elszámolás jár.
Videó: Menekülni kezdett egy autós a Kacsóh Pongrác úton, miután kiintették a rendőrök
Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.
Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója