[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőttek a fizetések, legalábbis azok számára, akik teljes állásban maradhattak a munkahelyükön a válság alatt is.","shortLead":"Nagyot nőttek a fizetések, legalábbis azok számára, akik teljes állásban maradhattak a munkahelyükön a válság alatt is.","id":"20210225_KSH_fizetes_kereset_berek_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082fa1d1-7430-4579-93f5-2e7888d43ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_KSH_fizetes_kereset_berek_statisztika","timestamp":"2021. február. 25. 09:18","title":"KSH: Majdnem 450 ezer forint volt a decemberi átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg.","shortLead":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án...","id":"20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de100f0f-1184-4774-80f4-f89152512279","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","timestamp":"2021. február. 25. 08:52","title":"Itt az idő, hogy Paul McCartney emlékiratokat írjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8bdbe8-8a08-4484-9a3d-fb93e084518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA azt szeretné, ha 2035-ben már szolgálatba állnának az utasokat szállító elektromos repülőgépek.","shortLead":"A NASA azt szeretné, ha 2035-ben már szolgálatba állnának az utasokat szállító elektromos repülőgépek.","id":"20210224_nasa_elektromos_repulogep_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8bdbe8-8a08-4484-9a3d-fb93e084518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7776882-27e2-401f-a6f7-9554222a6cb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_nasa_elektromos_repulogep_fejlesztese","timestamp":"2021. február. 24. 19:03","title":"A NASA is beszáll az elektromos repülőgépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már tudjuk: ez csak annyiban igaz, hogy mindkettő elsősorban az idősek körében szedi az áldozatait. 