[{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65 éven felüli – járművezetők.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65...","id":"20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d3f987-895a-46ec-852f-d270692abb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","timestamp":"2021. február. 25. 11:48","title":"Egy biztosító megnézte, valóban több balesetet okoznak-e az idős sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A továbbiakban a lapok kiadóinak kell eljuttatniuk a nyomtatott újságot az előfizetőkhöz. ","shortLead":"A továbbiakban a lapok kiadóinak kell eljuttatniuk a nyomtatott újságot az előfizetőkhöz. ","id":"20210225_A_Magyar_Posta_nyartol_nem_viszi_ki_a_napilapokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7b6420-8e76-44dd-b550-64fdac1d6ba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_A_Magyar_Posta_nyartol_nem_viszi_ki_a_napilapokat","timestamp":"2021. február. 25. 15:21","title":"A Magyar Posta nyártól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután 5 óra körül világszerte hiba lépett fel a Facebook üzenetküldő szolgáltatásának működésében.","shortLead":"Csütörtök délután 5 óra körül világszerte hiba lépett fel a Facebook üzenetküldő szolgáltatásának működésében.","id":"20210225_facebook_messenger_hiba_nem_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e014fcaf-ffb8-4f1e-af1a-418bbd34caf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_facebook_messenger_hiba_nem_megy","timestamp":"2021. február. 25. 17:15","title":"Sokaknál nem megy a Facebook Messenger [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","shortLead":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","id":"20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03db6b1-342f-4c94-b47d-522f0c4ded1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","timestamp":"2021. február. 25. 08:04","title":"A Várpalotánál lévő horgásztóban kötött ki egy megcsúszó autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","shortLead":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","id":"20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb37473-d0c9-4959-ad21-aa970dac7266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","timestamp":"2021. február. 26. 10:37","title":"Astrazeneca: hamisítvány lehet az a vakcina, amit a feketepiacon árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]