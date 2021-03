Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"72 éves korában érte a halál.","shortLead":"72 éves korában érte a halál.","id":"20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e9a057-8043-4fa9-a1ec-dbb4aef309ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. február. 27. 16:00","title":"Meghalt Bencze Izabella, a CÖF egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","shortLead":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","id":"20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97620e8-e1cc-4e1b-b66b-074fa20cd677","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","timestamp":"2021. február. 28. 14:00","title":"Film készül a titokban megkeresztelt és elrabolt zsidó gyermekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","id":"20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3404119-62ae-4c99-9bd6-70e8afd3b64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","timestamp":"2021. március. 01. 07:53","title":"Márki-Zay már beülne egy \"ellenzéki\" frakcióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János történész. Sokan azt mesélik, azért szerettek úttörők lenni, mert ott voltak okos és csinos fiúk, de az is előkerül, hogy ha valaki nem vett részt ebben, azért mindig járt valami büntetést. A Hóvirág őrs naplója, harmadik rész. ","shortLead":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János...","id":"20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214abaf5-a8d8-4939-956e-ed7b61287647","keywords":null,"link":"/360/20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 27. 19:00","title":"Doku360: A gyerekek is tudták, az iskolában mit mondhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek haramdik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.\r

","shortLead":"Az elhízott embereknek haramdik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.\r

","id":"20210301_tulsuly_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335db44a-acb5-4b6d-bf39-c6c26e555027","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tulsuly_pfizer","timestamp":"2021. március. 01. 09:25","title":"Kevésbé lehet hatékony a Pfizer-vakcina a túlsúlyos embereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","shortLead":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","id":"20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee58ae5-1f71-4087-b1bc-1a0476a3443b","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 28. 12:04","title":"Mészárosék fejleszthetik az MLSZ telki edzőközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","shortLead":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","id":"20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2cbb7-e263-4c7e-9704-a887adbddcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","timestamp":"2021. február. 28. 16:32","title":"650 millió dollárt kell fizetnie a Facebooknak felhasználói arcáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén a Marsra.","shortLead":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén...","id":"20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c3feed-a954-4640-abe9-5442aadfcfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","timestamp":"2021. március. 01. 08:33","title":"Van 20 871 magyar, akinek a nevét elvitte a NASA a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]