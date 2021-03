Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","id":"20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f599e417-fe2d-468c-b6eb-796d1f0a7f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","timestamp":"2021. március. 03. 18:47","title":"Tordai Bencét letiltotta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","shortLead":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","id":"20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df8674-3e9a-49f9-b35e-54ba9c963b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","timestamp":"2021. március. 03. 07:47","title":"Videó: A város közepén, a Rákóczi úton csatázott két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztály orvosai közül végül nem hárman, hanem 12-en írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést az intézmény szerint.","shortLead":"Az osztály orvosai közül végül nem hárman, hanem 12-en írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló...","id":"20210302_jahn_ferenc_korhaz_belgyogyaszat_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b82365-b598-4245-8acd-1ea6fa46ecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_jahn_ferenc_korhaz_belgyogyaszat_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 02. 18:13","title":"Jahn Ferenc kórház: Nem vált működésképtelenné a II. belgyógyászati osztály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo szerint 2023 előtt nem érkezik majd meg a régóta várt hajlítható iPhone, és nagyobb is lehet, mint amekkorára eddig számítottunk.","shortLead":"Ming-Chi Kuo szerint 2023 előtt nem érkezik majd meg a régóta várt hajlítható iPhone, és nagyobb is lehet, mint...","id":"20210302_apple_hajilthato_iphone_osszecsukhato_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048fda54-cbf1-42c8-8ecc-e44469d43ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_apple_hajilthato_iphone_osszecsukhato_iphone","timestamp":"2021. március. 02. 19:03","title":"Még két év: 2023-ra várja az összecsukható iPhone-t az Apple-elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","shortLead":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","id":"20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928106e8-6e29-4759-9635-291006b1522f","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","timestamp":"2021. március. 03. 09:17","title":"Dolly Parton dalra fakadt attól, hogy beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor nem is jöhetett volna a felfordulás.","shortLead":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor...","id":"20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6029fd1f-490f-4386-8429-875a3a59e6c6","keywords":null,"link":"/360/20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","timestamp":"2021. március. 03. 17:00","title":"\"Írjam alá, vagy kirúgnak\" – Így ment a statáriális jogviszonyváltás a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aefedb1-c68b-488b-b96d-5ec516f4b080","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján sikerült úgy beszélni, hogy semmi újdonság nem derült ki a pár órával korábbi bejelentéshez képest. ","shortLead":"Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján sikerült úgy beszélni, hogy semmi újdonság nem derült ki a pár órával...","id":"20210304_Muller_Cecilia_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aefedb1-c68b-488b-b96d-5ec516f4b080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8330139f-ab70-468e-9b63-d8a0898b879e","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Muller_Cecilia_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. március. 04. 14:20","title":"Müller Cecília a járvány legunalmasabb monológját tartotta az ország lezárásának napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]