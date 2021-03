Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása miatt kilépnek az EPP frakciójából. Bármerre is indulnak azonban el, az nagy mozgásokat indíthat el. ","shortLead":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása...","id":"20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426925-b4e4-43ee-8be6-f1a98fdce1c1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","timestamp":"2021. március. 04. 06:30","title":"Komoly felfordulást okozhat az Európai Parlamentben a Fidesz kilépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","shortLead":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","id":"20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c05957-66d7-4d98-956b-cbbda2223871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","timestamp":"2021. március. 02. 18:59","title":"Újabb hétig marad biztosan néma a Klubrádió, a Médiatanács nem vette napirendre az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","shortLead":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","id":"20210303_Torontoi_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf16236-2676-4054-a9cb-856d0cbd67df","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Torontoi_gazolas","timestamp":"2021. március. 03. 21:05","title":"Elítélték a tíz ember halálát okozó torontói gázolás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegyet vásárlók nem tudják, hol fognak kikötni.","shortLead":"A jegyet vásárlók nem tudják, hol fognak kikötni.","id":"20210303_Titkos_uticellal_inditanak_repuloket_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d24156-daa8-47bf-9893-93db601cfd2d","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_Titkos_uticellal_inditanak_repuloket_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 03. 15:05","title":"Titkos úti céllal indítanak repülőjáratokat Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők több mint negyede 55 évesnél idősebb.\r

","shortLead":"Az álláskeresők több mint negyede 55 évesnél idősebb.\r

","id":"20210303_Nott_a_munkanelkuliek_szama_februarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb69b7a-509c-42b6-863d-901fa3221279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Nott_a_munkanelkuliek_szama_februarban","timestamp":"2021. március. 03. 16:54","title":"300 ezer magyar keres munkahelyet magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc ismeretlent is magával vinne.","shortLead":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc...","id":"20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048826d1-171c-4fc0-a447-b0aed461ddb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","timestamp":"2021. március. 03. 08:33","title":"Csak néhány kattintás, és talán ön lesz az egyik, aki Hold-körüli utazásra indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]