Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","shortLead":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","id":"20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c05957-66d7-4d98-956b-cbbda2223871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","timestamp":"2021. március. 02. 18:59","title":"Újabb hétig marad biztosan néma a Klubrádió, a Médiatanács nem vette napirendre az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között a már beoltottak szabadon mozoghatnak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között...","id":"20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5587b7e-6fda-49a2-8ebf-ab8069fe6895","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 11:08","title":"Merkely: Most semmi esélyét nem látom annak, hogy nyissunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","shortLead":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","id":"20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930f4a6-192c-41b9-823e-a7afa9b2f354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","timestamp":"2021. március. 03. 16:10","title":"Túlzottan beépített, forgalmas – a Fertő tavi beruházást kifogásolja egy nemzetközi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Kanári-szigetek lett a migránsok új célpontja, a kétmillió lakosú, turizmusra berendezkedett szigetcsoporton köt ki a jórészt gazdasági bevándorlók közel 20 százaléka.","shortLead":"A Kanári-szigetek lett a migránsok új célpontja, a kétmillió lakosú, turizmusra berendezkedett szigetcsoporton köt ki...","id":"20210302_Turistak_helyett_migransok_erkeznek_a_Kanariszigetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bc255-b304-4ef3-bcbf-54501f0bd477","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Turistak_helyett_migransok_erkeznek_a_Kanariszigetekre","timestamp":"2021. március. 02. 13:22","title":"Turisták helyett migránsok érkeznek a Kanári-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból. Egy fideszes szerint a Néppárt megfutamodott, egy cseh politikus azt mondta, hogy a döntés Orbáné volt, nem a képviselőké, Weber frakcióvezető pedig tudomásul vette a fejleményeket.","shortLead":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból...","id":"20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d103f6e-0aaa-4526-8db8-a838de239264","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","timestamp":"2021. március. 03. 15:59","title":"Manfred Weber: Budapesten hozták meg a döntést a Fidesz kilépéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone 5-be.","shortLead":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone...","id":"20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b32dd3b-865c-4a3d-96ba-1e79733f7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","timestamp":"2021. március. 02. 11:43","title":"Ez számítógépben is sok: 18 GB RAM kerülhet az Asus legújabb telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","shortLead":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","id":"20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a7528-48a1-45e4-b533-6ea07fdd4417","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","timestamp":"2021. március. 02. 10:34","title":"Brüsszelben sem tudják, hátrányos-e a magyaroknak, hogy a vakcinaigazolásban nincs típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok. A mostani megkésett döntést hiba az európaiság diadalaként ünnepelni.","shortLead":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok...","id":"20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76c171-ade3-470f-8e1f-b4d6c9691045","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","timestamp":"2021. március. 03. 17:55","title":"Révész Sándor: A Fidesz és az Európai Néppárt: a máj s(z)ara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]