Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","id":"20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb69e791-9ed0-4808-ad0f-23da6ca062bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","timestamp":"2021. március. 08. 17:19","title":"Orbán a nőkről: \"Ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","shortLead":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","id":"20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3896a-a149-4796-928b-c435e60c404f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","timestamp":"2021. március. 08. 16:59","title":"Autót lopott születésnapjára egy 15 éves fiú, az árokban kötött ki - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","shortLead":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor messzire vitte Magyarországot a demokráciától, de most az európai szövetségesek ellene fordulnak, azaz az EU a jelek szerint már nem lesz olyan kényelmes fészek a feltörekvő autokraták számára, mint amilyen volt az utóbbi években. Ezt R. Daniel Kelemen, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora fejti ki a Washington Post vitarovatában.","shortLead":"Orbán Viktor messzire vitte Magyarországot a demokráciától, de most az európai szövetségesek ellene fordulnak, azaz...","id":"20210308_Washington_Post_Nem_Orbannak_all_a_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1648e3ef-2644-4e88-89f4-e7c11cfd14c3","keywords":null,"link":"/360/20210308_Washington_Post_Nem_Orbannak_all_a_zaszlo","timestamp":"2021. március. 08. 08:30","title":"Washington Post: Orbánék távozása felrázhatja az európai politikát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot a harmadik hullámtól.","shortLead":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot...","id":"20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e24eb-4fc3-47cb-8190-7b1746595fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","timestamp":"2021. március. 08. 09:57","title":"Gyomrost adott a lakáspiacnak a korlátozások bejelentése, de csak két napig fájt az ütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik lenyűgöző tanúhegynek, és rögtön kiderül. Itt van az ország leggyönyörűbb pontja, az egyik legvadabb hegye, és itt még az is kiderül: nem is olyan unalmas ez az ország, amelyben élünk.","shortLead":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik...","id":"20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d7122-10b8-43c8-a73c-9fbcf6d15257","keywords":null,"link":"/elet/20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","timestamp":"2021. március. 07. 20:00","title":"A legjobb mód, hogy távol kerüljünk az őrjítő bezártságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]