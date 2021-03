Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is várni a vonzóbb jutalomfalatra, ellenállva a pillanat nyújtotta kísértésnek és lenyelni, amit éppen kínáltak nekik. ","shortLead":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is...","id":"20210307_pillecukorteszt_tintahal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1efb64-fc38-41a5-9117-f01658f47a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pillecukorteszt_tintahal","timestamp":"2021. március. 07. 16:03","title":"Váratlan fejlemény: tintahalak sikeresen teljesítették a pillecukortesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","shortLead":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","id":"20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5c284-aa04-4527-b940-d68d41813bbc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","timestamp":"2021. március. 08. 06:00","title":"Meghan Markle és Harry herceg elárulta a második gyereke nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon elsőként sikerült elolvasniuk a reneszánsz kori Európából származó néhány lezárt levelet anélkül, hogy felbontották vagy bármilyen módon megrongálták volna a dokumentumokat.","shortLead":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon...","id":"20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ff3ef-6d62-4ace-a531-ad9a834d65a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","timestamp":"2021. március. 07. 10:03","title":"Előkapták a fogászati röntgent, úgy olvastak bele 17. századi, bontatlan levelekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe léptek a március 22-ig tartó szigorított védelmi intézkedések. A kormány azt reméli, hogy ezek révén csökkennek majd a fertőzésszámok a koronavírus-járvány harmadik hullámában.

","shortLead":"Életbe léptek a március 22-ig tartó szigorított védelmi intézkedések. A kormány azt reméli, hogy ezek révén csökkennek...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritott_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bbe8a5-8522-4976-945b-da5a20bf509a","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritott_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. március. 08. 05:47","title":"Mától zárva tart sok üzlet, az óvodák és az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók az ellátórendszer tehermentesítése érdekében, kapacitásaik azonnali hasznosításáról hétfőn tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal - tudatta a PRIMUS Egyesület vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók...","id":"20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3489e64-3171-4543-ae1c-0db32d67c0d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Hétfőn már tárgyalnának a kormánnyal a magánegészségügyi szolgáltatók arról, hogyan tudnák segíteni a járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik lenyűgöző tanúhegynek, és rögtön kiderül. Itt van az ország leggyönyörűbb pontja, az egyik legvadabb hegye, és itt még az is kiderül: nem is olyan unalmas ez az ország, amelyben élünk.","shortLead":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik...","id":"20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d7122-10b8-43c8-a73c-9fbcf6d15257","keywords":null,"link":"/elet/20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","timestamp":"2021. március. 07. 20:00","title":"A legjobb mód, hogy távol kerüljünk az őrjítő bezártságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok javulása az oltásoknak tudható be. ","shortLead":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e20b5-367a-4d4e-aefa-34515968f85a","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 05:19","title":"Tavaly nyár óta nem volt ennyire kevés áldozata a koronavírusnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]