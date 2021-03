Süli János szakminiszter október elejére ígérte, ám mostanáig egyetlen gödörásási vagy résfalazási engedélykérelmet sem nyújtott be még az állami Paks II Zrt. az Országos Atomenergia-hivatalhoz (OAH) – írja a Népszava a hatóság válaszára hivatkozva.

A lap szerint így szinte teljesen értelmetlenné vált az a nukleáris biztonsági lazítás, amely éppen arra vonatkozott, hogy a gödörásás és a résfalazás megkezdéséhez még a beruházás egészére vonatkozó létesítési engedély megszületése előtt hozzá lehessen járulni. A kormány ezt tavaly az Európai Uniónál harcolta ki.

A létesítési engedélykérelem – több éves csúszás után – tavaly nyár elején érkezett meg a hivatalhoz, és várhatóan ősszel zárul le az elbírálása. A beruházás felelősei akkor úgy számoltak, hogy a „soros ütemterv párhuzamosításával” nyolc hónapot nyernének ahhoz képest, mintha a gödröt csak a teljes létesítésre vonatkozó jóváhagyás megszerzése után kezdhetnék kiásni. Mivel azonban még most sem adták be a gödörásási-résfalazási kérelmeket – amelyeket a tervek szerint négy hónap alatt négy részletben nyújtanának be a hivatalhoz –, a „soros ütemterv párhuzamosítása” utólag már inkább csak felesleges idő- és pénzpazarlásnak tűnik – írta a lap.

A cikkben azt is megjegyezték, hogy a csúszás ellenére a kormány szinte teljes egészében kifizette az orosz államnak a beruházásra még a koronaválság előtt tervezett összeget.

A Népszava az ügyben kereste Süli Jánost és a Paks II. Zrt.-t, de nem kapott választ.