[{"available":true,"c_guid":"270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd közölte: az Európai Bizottság nem tehet sokat a média védelmében.","shortLead":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd...","id":"20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd83ead-8344-4830-8d30-a035a84e5886","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","timestamp":"2021. március. 10. 18:30","title":"Ismét a magyar sajtószabadság volt a téma az EU-ban, de csak a szokásos szófordulatokra futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","shortLead":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","id":"20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feae61b2-03cc-4cd6-8981-05996a74a514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","timestamp":"2021. március. 10. 12:55","title":"Ugyanaz a cég látja el mától a patkányirtást Budapesten, mint Tarlós főpolgármesterségének utolsó évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","shortLead":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","id":"20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342f3de-c05a-4ebf-b0b9-a34ebd37fb9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2021. március. 10. 21:10","title":"Benyújtották a 25 éven aluliak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar halálozásokat illetően. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar...","id":"20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce12100-d4ea-4df8-84bd-22e85d801332","keywords":null,"link":"/360/20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","timestamp":"2021. március. 10. 07:48","title":"Radar360: Terjed a brit mutáns, veszélyben a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási lavina indult a francia fővárosban – írja a Le Figaro.","shortLead":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási...","id":"20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72caa13c-4032-4937-82aa-d42647dbfc3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","timestamp":"2021. március. 10. 12:49","title":"Eladják a hitelre vásárolt Airbnb lakásokat Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","shortLead":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","id":"20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32b4515-1c64-4470-a3b5-0639ac76d2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. március. 11. 07:59","title":"Méregdrágán nyit az új überluxus Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 09. 15:30","title":"A jövő építőipara: fókuszban az innováció és a környezettudatos működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]