Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek 2021. március. 10. 16:25

Több mint 60 cég 1000-nél is több állásajánlattal várja március 23. és 25. között az álláskeresőket, illetve karrierváltást tervezőket a HVG Online Állásbörzéjén. Találj állást akár három nap alatt - jön a legnagyobb online állásbörze 2021. március. 11. 17:45 Akik az átlagnál rosszabbul keresnek, azoknak kevesebb jut, a minimálbéreseknek például csak 25 ezer forint. Az biztos, hogy a pluszpénz napokkal a 2022-es országgyűlési választások előtt csilingel a bankszámlákon.","shortLead":"Minden 25 év alatti fiatal megkapja a maximum 60 ezer forintos adókedvezményt, azok is, akik akár milliós fizetést...","id":"20210311_A_jol_kereso_fiataloknak_tobb_penzt_ad_a_kormany_legujabb_a_2022es_valasztasra_kihegyezett_kedvezmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d654e-e891-440a-90cf-3780717b316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6f75cc-4da5-4b0a-ad29-e97bb56a3510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_jol_kereso_fiataloknak_tobb_penzt_ad_a_kormany_legujabb_a_2022es_valasztasra_kihegyezett_kedvezmenye","timestamp":"2021. március. 11. 17:08","title":"A jól kereső fiataloknak több pénzt ad a kormány választásra kihegyezett A jól kereső fiataloknak több pénzt ad a kormány választásra kihegyezett kedvezménye 2021. március. 11. 17:08 Továbbra is több okból aggasztó a helyzet a japán atomerőműnél, de a világ, a kezdeti sokk ellenére, egyelőre nem mond le a nukleáris energiáról. 10 évvel az atomkatasztrófa után: repedező tartály, olvadó bizalom Fukusimában 2021. március. 11. 19:00 Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéből ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is. Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek 2021. március. 10. 07:52 Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést. Megvan, ki gyártja le a védettségi igazolványokat 2021. március. 10. 14:48 Nem reprezentatív szavazásunkon messze a kis japán kapta a legtöbb voksot. Olvasóink szerint megérdemelten lett a Toyota Yaris az Év Autója 2021. március. 11. 06:41 A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt 2021. március. 11. 06:30