[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","shortLead":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","id":"20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee125b-35ab-4458-833e-8322cad4d6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:37","title":"Akár 20-szor több vírus is lehet a brit mutáció által fertőzött emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta – a társadalom megosztottságával együtt.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd143e8-70e4-496c-8c64-179fa22da4a8","keywords":null,"link":"/360/202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","timestamp":"2021. március. 11. 07:00","title":"Orbán magának köszönheti a válságkezelés két legnagyobb kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal kevesebb áldozatot tüntetnek fel, az építkezéseken eddig legalább 6500 ember halt meg.","shortLead":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal...","id":"202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3704be9-043d-41e5-821b-7ac2eb05a5c8","keywords":null,"link":"/360/202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","timestamp":"2021. március. 09. 12:00","title":"A katari vb-stadionok több ezer élet árán épülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram Lite. A cég szerdán adta ki az új alkalmazás androidos verzióját.","shortLead":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram...","id":"20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fb4537-f3fd-4539-a275-ae272f71284c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","timestamp":"2021. március. 10. 18:03","title":"Érdemes kipróbálni: csak 2 MB tárhely kell az új karcsúsított Instagramnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5336ed3f-5861-44be-86ad-3ddc744d8349","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Találmánya villámgyorsan világsiker lett, több mint 100 milliárd darabot adtak el belőle.\r

","shortLead":"Találmánya villámgyorsan világsiker lett, több mint 100 milliárd darabot adtak el belőle.\r

","id":"20210310_Lou_Ottens_magnokazetta_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5336ed3f-5861-44be-86ad-3ddc744d8349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2cd02-d338-49df-b11f-96c88ee40fc8","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Lou_Ottens_magnokazetta_halal","timestamp":"2021. március. 10. 14:03","title":"Meghalt Lou Ottens, aki 1963-ban feltalálta a magnókazettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek, hogy Kallósdot miképp kerülhette el eddig a koronavírus. A zalai zsákfaluban fehér ibolyák és gatyás minityúkok között igyekeztünk utánajárni annak, hogy úszták meg eddig a fertőzést.\r

\r

","shortLead":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek...","id":"20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e158e-6f29-44c1-990a-974ad05895cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"\"Fél bejönni ebbe a faluba a vírus\" – riport Kallósdról, ahol eddig nem volt koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","shortLead":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","id":"20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf2bed-2963-409c-9cf0-ba759f30016b","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 13:54","title":"Elkezdik a metródolgozók beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]