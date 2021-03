Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","id":"20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ef4da-e5cb-4b40-8030-5db7dc250f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","timestamp":"2021. március. 10. 12:06","title":"Lángoló autómentő miatt állt le a forgalom az M30-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","shortLead":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","id":"20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b1cc36-6232-4f1b-a72b-45bf53f2ca05","keywords":null,"link":"/elet/20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","timestamp":"2021. március. 09. 11:59","title":"Mihalik Enikő férjhez ment, babát vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13be3025-e668-45f1-bbc2-c7db83965ae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem figyel magára és a rendszeres testmozgásra, annak lelassul a vérkeringése, és idővel megjelenhetnek nála a visszérbetegség tünetei – figyelmeztet egy szakember.","shortLead":"Aki nem figyel magára és a rendszeres testmozgásra, annak lelassul a vérkeringése, és idővel megjelenhetnek nála...","id":"20210309_visszer_mozgas_jarvany_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13be3025-e668-45f1-bbc2-c7db83965ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd130088-7f7d-4b24-a49c-e4ab3d1192d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_visszer_mozgas_jarvany_covid","timestamp":"2021. március. 09. 11:33","title":"A vírushelyzet mellékhatása: egyre nagyobb a visszérveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","shortLead":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","id":"20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c5fa0-cf05-406c-9757-1384953c90b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 11:31","title":"Legalább már a madárinfluenza visszaszorulóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. ","shortLead":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő...","id":"20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168492-04b8-44c3-b460-e2f506676c6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","timestamp":"2021. március. 10. 10:37","title":"A kerekítéssel kivetett gépjárműadó miatt pórul járhatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség az ítélőtáblánál indítványozta, hogy volt jobbikos EP-képviselőt ítéljék el kémkedésért. Első fokon Kovácsot nem ítélték el kémkedés miatt, az ügy másodfokon fog folytatódni.","shortLead":"Az ügyészség az ítélőtáblánál indítványozta, hogy volt jobbikos EP-képviselőt ítéljék el kémkedésért. Első fokon...","id":"20210309_kovacs_bela_kemkedes_ugyeszseg_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b9930-c8f7-4b70-874f-abd625e371f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kovacs_bela_kemkedes_ugyeszseg_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kér Kovács Bélára az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","shortLead":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","id":"20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6acf05-7ba6-4ce3-87ec-18f762c1cc27","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 10. 21:35","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]