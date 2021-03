Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási lavina indult a francia fővárosban – írja a Le Figaro.","shortLead":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási...","id":"20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72caa13c-4032-4937-82aa-d42647dbfc3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","timestamp":"2021. március. 10. 12:49","title":"Eladják a hitelre vásárolt Airbnb lakásokat Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen jóval többen vannak, mint a második hullám csúcsán.","shortLead":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen...","id":"20210310_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1382a2b-7002-4ced-bead-030593d3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 10. 08:12","title":"179-cel nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Nem csak egy \"zsebpark\" épül 3 milliárdból az V. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán Viktor eddig rombolhatott, most építkeznie kéne. ","shortLead":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán...","id":"20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd454339-dd76-4044-abd2-13df12851018","keywords":null,"link":"/360/20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","timestamp":"2021. március. 10. 11:00","title":"Orbán addig trollkodott, míg egy kalózpárt mellé került, a folytatást egója is nehezíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","id":"20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43682519-d170-4bb9-ab95-e5c226b0848f","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","timestamp":"2021. március. 11. 19:04","title":"Vádemelés nélkül megúszta a Hír TV-s tudósító, aki tilosban forgatott Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","id":"20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb44c6c8-becc-4899-a739-8ca6bb861e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Szándékosan kapcsolhatta le valaki egy tehervonat utolsó kocsiját, hogy balesetet okozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]