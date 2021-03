Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A felcsúti milliárdos tőzsdei holdingja visszatér az energetikai szektorba, megveszi a Tigáz azon felét, amelyik még nem Mészáros-érdekeltség. A felcsúti milliárdos tőzsdei holdingja visszatér az energetikai szektorba, megveszi a Tigáz azon felét, amelyik még nem Mészáros-érdekeltség. 2021. március. 12. 17:00 Mészáros Lőrinc jegybanki segítséggel lesz Kelet-Magyarország gázkirálya Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most az a szolgáltatás dobta meg, amely elvileg megmondja, mikor kerülünk sorra az „oltakozásban". 2021. március. 13. 13:30 Tényleg óriásit megy a matek: a netezők rávetették magukat az oltáskalkulátorra A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban. 2021. március. 12. 18:45 Kritikus az állapota Bányai Gábor fideszes képviselőnek A hatmilliós országban eddig a hivatalos adatok szerint 4694 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés. 2021. március. 14. 11:34 Szerbiában hamarosan beoltják a kétmilliomodik embert A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb koronavírus-vakcina születését mutatja be. 2021. március. 12. 18:03 Dokumentumfilm készült a Pfizer–BioNTech-vakcina születéséről, itt megnézheti Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat más műemlékkel, az egykori hajógyár épületekben működő bezárt szórakozóhelyekkel. 2021. március. 12. 16:57 Demeter Szilárdéké lesz a Hajógyári-sziget jókora része, a volt Vizoviczki-diszkók is Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva. 2021. március. 14. 08:03 Sosem látott kamera-elrendezéssel érkezhet a következő Huawei csúcstelefon Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről; az eddiginél szigorúbb, de így is sokat megengedő lezárások kezdődtek, amelyeknél sokan keresték a kiskapukat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 2021. március. 14. 07:00 És akkor úgy bezárt az ország, hogy elindult a bolti roham