[{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati oltóanyagokat egyszerre kritizáló oknyomozó portálnak, ha azt Bill Gates alapítványa is támogatja?","shortLead":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati...","id":"202111_amerikaiorosz_zurhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4038e8cb-5265-4888-bcde-8b7901c5daa9","keywords":null,"link":"/360/202111_amerikaiorosz_zurhaboru","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Tényleg jól jár Bill Gates a vakcinabiznisszel, vagy ezt is csak az oroszok találták ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi az MNB.","shortLead":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi...","id":"20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d9bdc8-dc5a-454a-b988-5a55cb0ddccc","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","timestamp":"2021. március. 19. 10:19","title":"12 millióra bírságolta az ING Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","shortLead":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","id":"20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cbebfb-1b84-466d-9348-fb4d118d5d13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","timestamp":"2021. március. 19. 13:42","title":"Felbecsülhetetlen értékű autógyűjtemény égett porrá, amelyről most képeket közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem magánban érkezik a viselhető eszköz.","shortLead":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem...","id":"20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dead5182-00af-4e51-9d2e-7c91bb730b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","timestamp":"2021. március. 19. 10:03","title":"Megvan a dátum: jön a OnePlus 9, és egy új okosóra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]