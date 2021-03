Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik megmagyarázni a szakmai hátteret az amerikai lap.","shortLead":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik...","id":"20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2392375f-9994-4830-a11b-c5db46bc3351","keywords":null,"link":"/360/20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","timestamp":"2021. március. 21. 11:45","title":"Mítoszokat oszlat a vakcinák ügyében a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta a véleményét.","shortLead":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta...","id":"20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f0f1c9-e232-4e16-b638-311b63d21887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","timestamp":"2021. március. 20. 16:56","title":"Bojár Gábor: A vállalhatatlannak tűnő jelölteket is vállalni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.","shortLead":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050bab1-1316-4a48-b062-c29073f25d2a","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","timestamp":"2021. március. 20. 18:32","title":"Tiltakoztak a korlátozások ellen Európa szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6dbccf-0558-495b-ae13-d86fdea63a99","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. március. 21. 16:52","title":"15 embernek lett egy kis tartaléka ahelyett, hogy megütötte volna a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","shortLead":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","id":"20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367c2b71-bd58-4769-a10d-86a269a530b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 16:06","title":"Nagy-Britanniában a felnőttek fele megkapta az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó platformja fejlesztésére. ","shortLead":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó...","id":"202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112ea439-f7a2-4c54-b297-cabbe3d0ac0e","keywords":null,"link":"/360/202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","timestamp":"2021. március. 21. 11:10","title":"Apjuk majdnem belehalt a rossz gyógyszeradagolásba, csináltak hát erre egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]