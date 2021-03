Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy benzinkút shopjának is nekimentek, aztán mentek tovább, mintha mi se történt volna. Eljárás indult ellenük.","shortLead":"Még egy benzinkút shopjának is nekimentek, aztán mentek tovább, mintha mi se történt volna. ","id":"20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eff3f2-6a92-4cf5-a56b-a7daec72deda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","timestamp":"2021. március. 21. 15:35","title":"Forgalommal szemben, kábítószer hatása alatt haladt az M1-esen egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít", amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen Szputnyik V vakcinával.","shortLead":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít", amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen...","id":"20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ec414-17d8-4e64-ae6f-447626e294ea","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","timestamp":"2021. március. 21. 11:04","title":"Szijjártóval kampányol az orosz külügyminisztérium a Szputnyik V mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","id":"20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c52471e-6bb4-4b58-a17c-053a20f1fed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","timestamp":"2021. március. 22. 20:04","title":"Belehalt a Covid-19 szövődményeibe egy 37 éves, egészséges bölcsődei dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","shortLead":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","id":"20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28299ec-3650-46a7-b71c-28aff2f3bdc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","timestamp":"2021. március. 21. 18:59","title":"Nagyon rosszak a magyar halálozási adatok, Európában csak a csehek vannak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdc879c-5a37-4ce1-9728-b2f7a83c87d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Kútba zuhant, és meghalt egy 3 éves kisfiú Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]