[{"available":true,"c_guid":"770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt, a berlini kormány pedig nem nagyon dicsekszik ezzel a német adófizetőknek.\r

","shortLead":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt...","id":"20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093bb2a-b320-4920-8602-1c9da491e071","keywords":null,"link":"/360/20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","timestamp":"2021. március. 23. 07:45","title":"Az EU-jog professzora a Die Weltben: \"A Polexit első lépéseit látjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes dolgot talált ott.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes...","id":"20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72771f5-00d1-4cfa-8863-b2e39de4bebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","timestamp":"2021. március. 24. 15:03","title":"Már látszik, hogyan másolná le a Facebook az új sikeralkalmazást, a Clubhouse-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","shortLead":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","id":"20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913729bd-02c1-4788-9c57-0f80bad7b0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 24. 07:34","title":"A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint Orbán inasozása kiverte a biztosítékot a rezidenseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4d91b-e634-48ea-9922-f2ad744695ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már csak kísértetvárosok emlékeztetnek a fukusimai atomkatasztrófára. Azt a japán hatóságok is elismerik, hogy még évtizedekig el fog tartani a munka a 2011 márciusában tönkrement erőműnél. Fukusima környékén 10 év elteltével is kihaltak a települések, még az újonnan épített városokban is többnyire csak a helyreállításon dolgozó munkások laknak. A Deutsche Welle helyszíni riportja.","shortLead":"Már csak kísértetvárosok emlékeztetnek a fukusimai atomkatasztrófára. Azt a japán hatóságok is elismerik, hogy még...","id":"20210323_fukusimai_atomkatasztrofa_evfordulo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac4d91b-e634-48ea-9922-f2ad744695ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d191ef0f-81f5-4b19-837f-b13b8e4b8cb6","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_fukusimai_atomkatasztrofa_evfordulo_video","timestamp":"2021. március. 23. 13:36","title":"Csak az évszázad végére tűnhetnek el a fukusimai atomkatasztrófa által okozott károk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","shortLead":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","id":"20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b133fd-cc95-4333-8c0d-0d155b54fb06","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","timestamp":"2021. március. 22. 21:08","title":"Jócskán visszaesett az SZFE-s jelentkezések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99978da0-4479-4411-9af2-eed911af3d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik kételkednek az arcmaszkok hatékonyságában, mondván, azok mégis hogyan tudnak védeni egy fertőzéstől. Amerikai kutatók látványos képekkel igyekeznek bemutatni a tényeket.","shortLead":"Sokan vannak, akik kételkednek az arcmaszkok hatékonyságában, mondván, azok mégis hogyan tudnak védeni egy fertőzéstől...","id":"20210323_arcmaszk_elektronmikroszkop_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99978da0-4479-4411-9af2-eed911af3d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6d94d-05e3-41c9-8dc7-7c5303ef07fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_arcmaszk_elektronmikroszkop_koronavirus","timestamp":"2021. március. 23. 09:03","title":"Ilyet még nem látott: mikroszkóp alá tették az arcmaszkokat, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","shortLead":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","id":"20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38278aa4-13b3-4ea0-9010-dcdcb0151f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","timestamp":"2021. március. 23. 18:59","title":"Figyelmeztet a rendőrség: Csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek üzeneteket kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]