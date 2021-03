Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolták be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer jöhet létre. Aki kimarad, az végleg lemarad.","shortLead":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer...","id":"20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10423c-92a3-4109-b3a3-b188c8b6eb8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","timestamp":"2021. március. 23. 11:15","title":"A kárpótláshoz hasonló mozgás indulhat meg hamarosan a földpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e478169-a6c6-41af-881a-43ed58d7d1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","timestamp":"2021. március. 24. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Dubajozás a Covid-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Átalakult a vásárlás a koronavírus-járvány kezdete óta, de a tavalyi pánik már a múlté, és a tumultusok is kezelhetők – erről is beszélt a hvg.hu-nak Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A szakembert arról is kérdeztük, hogyan érintik a céget a kormányzati intézkedések és megszólalások. ","shortLead":"Átalakult a vásárlás a koronavírus-járvány kezdete óta, de a tavalyi pánik már a múlté, és a tumultusok is kezelhetők –...","id":"20210325_spar_evertekeles_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e024d15c-22a0-4400-a7b7-cd68317a187b","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_spar_evertekeles_interju","timestamp":"2021. március. 25. 07:25","title":"Már nem az élesztőt, hanem az akciós árukat keresik a magyar vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtötte az MNB, mi mindent érdemes annak tudnia, aki a saját adóslista-adatait szeretné lekérni.","shortLead":"Összegyűjtötte az MNB, mi mindent érdemes annak tudnia, aki a saját adóslista-adatait szeretné lekérni.","id":"20210323_mnb_adoslista_khr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033e5019-ec89-4c5b-a937-90af3412eb1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_mnb_adoslista_khr","timestamp":"2021. március. 23. 11:14","title":"Figyelmeztet az MNB: senkitől nem kérhetnek a bankok pluszpénzt, hogy az adatait kiadják az adóslistáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f38795-8f21-4179-b0c8-738d7d879ee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Auto HDR nevű funkció eddig csupán az Xboxokon volt kipróbálható, ám rövidesen a Windows 10 is támogatni fogja.","shortLead":"Az Auto HDR nevű funkció eddig csupán az Xboxokon volt kipróbálható, ám rövidesen a Windows 10 is támogatni fogja.","id":"20210323_microsoft_windows_10_frissites_jatekok_auto_hdr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f38795-8f21-4179-b0c8-738d7d879ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e88757-268a-4f3e-9ed2-8548bb10d254","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_microsoft_windows_10_frissites_jatekok_auto_hdr","timestamp":"2021. március. 23. 12:03","title":"Látványos Xbox-funkció érkezik a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett Convidecia oltóanyaghoz.","shortLead":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett...","id":"20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84192f-fb2a-4887-98be-5c0f11848eed","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","timestamp":"2021. március. 23. 15:50","title":"Népszava: Magyarországra jön a kínai védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]