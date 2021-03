A Tordrillo-hegylánc elképesztő szépsége ellenére nem a legkedveltebb síterep Alaszkában: meredek, lavinaveszélyes terepei miatt inkább a milliomos extrémsportolók paradicsoma ez a hely. A kaland része az is, hogy egyes pályákat csak helikopterrel lehet elérni – egy ilyen helisí útnak esett áldozatul szombaton a pilóta és két helyi idegenvezető mellett két cseh állampolgár: az alaszkai hatóságok híre szerint az 50 éves Benjamin Larochaix és a nála hat évvel idősebb Petr Kellner. A hírek szerint Kellner gyakori vendég volt a hegység luxusüdülőhelyén, a Tordrillo Mountain Lodge-ban. Innen nem messze, a turisták által is kedvelt Knik gleccsernél szenvedett balesetet a Kellnerék helikoptere – egyelőre ismeretlen okból.

Petr Kellner síelés és Alaszka iránti szenvedélyéről épp úgy nem sokat sejtett a közvélemény, mint bármi másról magánéletével kapcsolatban – róla egyetlen dolgot tudott mindenki: a cseh sajtó által 293 milliárd koronára becsült, jelenlegi árfolyamon 4000 milliárd forintot meghaladó vagyonával Közép-Európa egyik leggazdagabb embere volt. A Forbes (amely ennél valamivel többre, 17,5 milliárd dollárra tette vagyonát) a világ leggazdagabb embereit felsoroló 2020-as listáján ez a 68. helyre volt elég.

Összehasonlításképp: a Magyarország legvagyonosabbjának tartott Mészáros Lőrinc vagyona a Forbes magyarországi kiadásának számítása alapján nagyjából 500 milliárd forintot tesz ki. Így már érthető az is, hogy Kellner könnyűszerrel vitt el egy gigaüzletet a felcsúti üzletember orra elől: 2018-ban ő vásárolta meg a Telenor mobilszolgáltató kelet-közép-európai érdekeltségeit akkori hírek szerint 2,8 milliárd euróért – ez a vételár akkori árfolyamon is 872 milliárd forintot tett ki, ami Mészáros becsült vagyonának épp a háromszorosa volt.

2020. augusztus 23-án készült kép Petr Kellner cseh üzletemberről, a PPF pénzügyi befektető alapítójáról és többségi tulajdonosáról Prágában © MTI/AP/CTK/Roman Vondrous

Persze a felcsúti milliárdos még épphogy az iparengedélyét kiválthatta, amikor Kellner már egy nagyon komoly húzással megalapozta vagyonát. A huszonhetedik évében járt, amikor első munkahelyén (egy irodai termékeket forgalmazó cégnél) megismert kollégájával, Milan Vinklerrel egy befektetési társaságot alapítottak, amely a teplicei üveggyárral karöltve kezdte el felvásárolni a rendszerváltást követő privatizáció idején kiadott vagyonjegyeket. A cseheknél a polgárok kaphattak ilyen kuponokat, ezekből pedig vagy részvényeket vásároltak a korábban állami kézben levő szocialista vállalatokban, vagy eladták befektetőknek.

Bármi is volt a szándéka az akkori döntéshozóknak, tény, hogy a kuponok háromnegyede az akkor alakuló több száz befektetési társaságnál összpontosult, amelyek közül az egyik épp a Kellner és üzlettársa által alapított teplicei PPF (Első Privatizációs Alap) volt. A PPF a legnagyobb cseh biztosító 20 százalékát is megszerezte, a Ceska pojistovna pedig kitűnő üzletnek bizonyult. A profitból az ekkor már önálló Kellner mindent megvett, amiben a siker lehetőségét meglátta. Volt, ami működött, volt, ami nem, összességében azért gyorsan gyűlt a vagyon a PPF kasszájában.

„Kellner az 1989 utáni korszakot szimbolizálja, és nem csak a gazdaságban, hanem a politikában és a társadalomban egyaránt. A kilencvenes évek elejére jellemző vadkapitalizmus jelképe, egyesek szemében a gyors sikert elérő üzletemberé, mások a szabadpiac sikerét látják benne, az amerikai álomban szereplő self-made man egyfajta cseh megtestülését” – mondta el a hvg.hu-nak Jan Novotný, a cseh E15 napilap főszerkesztő-helyettese.

A kilencvenes évek második felére aztán megszületett az igazi nagy dobást hozó ötlet is a self-made man fejében: Kellner 1997-ben alapította meg a Home Creditet, amely bankon kívül biztosít kis összegű kölcsönöket magánszemélyeknek. A cég ma már a világ tíz országában van jelen, közte a volt szovjet tagköztársaságokban és olyan ázsiai óriáspiacokra is betört, mint Kína vagy a Fülöp-szigetek. Ezzel a világ legnagyobb ilyen szolgáltatásokat nyújtó vállalataként jegyzik.

Miközben a PPF – immár a befektetéseket összefogó holdingcégként – Hollandiába költözött, Kellner egyre több szektorban kereste és találta meg a számítását: a pénzügyi és biztosítási szektoron túl az ingatlanban, a távközlésben, a kereskedelemben is sikert ért el. Magyarországon a Telenoron túl a Mall online kereskedelmi platform tulajdonosaként, illetve a Barion pénzügyi szolgáltató befektetőjeként ismert. Utóbbi két cég innovatív megoldásai is jellemzőek a PPF-re, amely a világ három kontinensén van jelen, és amelynek több mint 99 százaléka volt mostanáig Kellner kezében.

Az üzletember a nemzetközi terjeszkedésen (és cégének nyilván adóoptimalizálási célzattal Hollandiába költöztetésén) túl mindig is fontosnak tartotta cseh gyökereit. A remek stratégiai érzéke mellett ez is segíthette abban, hogy rendkívül sikeresen vette az akadályokat a még kelet-európaiként is igen nehéz terepnek számító orosz és kínai üzleti és politikai környezetben, és erre buzdította a prágai politikai elitet is.

„Az elmúlt években számos kritika érte az Európa-párti politikusok és aktivisták részéről az orosz és kínai üzletei miatt, és azért, mert a cseh külpolitikát is befolyásolta a Pekinggel fenntartott kapcsolat erősítése érdekében” – fogalmazott a hvg.hu-nak Jan Novotný, aki emlékeztetett arra is, hogy Kellner komoly szerepet játszott Milos Zelman államfő Kína-barát politikájának kialakulásában. Ennek az iránynak voltak még magyar szemmel is figyelemreméltó megnyilvánulásai: Zeman egyedüli külföldi vezetőként vett részt 2015-ben a II. világháború végének évfordulójára rendezett katonai parádén, egy másik útra pedig Kellner magánrepülőjét használta – ezt azzal indokolta, hogy így gyorsabban meg tudta tenni az utat.

Visszatérve a leggazdagabb magyar és a leggazdagabb cseh közötti párhuzamra: mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Kellner az állami megbízásokon hízott, ám sikerének fontos eleme volt, hogy több vezetővel is jó kapcsolatokat ápolt. Mint Novotný kiemelte: Kellner az egyik legismertebb szövetségese volt Vaclav Klausnak, aki a rendszerváltás idején (1989 decemberétől 1992 júliusáig) az akkor még egységes Csehszlovákia pénzügyminisztere, 1993-tól 1997 végéig Csehország miniszterelnöke, majd 2003-tól 2013-ig köztársasági elnöke volt. Tisztelete jeléül Kellner az államfői székből távozó Klausnak egy a leköszönő amerikai elnökök könyvtárához hasonló intézetet adományozott, amelynek a finanszírozását is maga vállalta fel.

„Klaus számára Kellner annak bizonyítéka volt, hogy a kilencvenes évekbeli gazdasági reformjai működtek és hozzájárultak a cseh tőkésosztály kialakulásához. Kellner számára Klaus az általa tisztelt cseh neoliberális gondolkodást és hagyományosa konzervatív politikát testesítette meg vezetőként” – magyarázta Novotny. A PPF csoport 2018-ról szóló éves jelentésének előszavában, fűzte hozzá az újságíró, Kellner maga is hitet tett a klausi filozófia mellett: „Az én generációm számára a szabadság, a szorgalom, a vállalkozói szellem és a hagyománytisztelet alapvető értékek, amelyek meghatározzák véleményünket és hozzáállásunkat. Ezek azok az értékek, amelyek hozzásegítettek üzletünk megteremtéséhez és ahhoz, hogy világszerte alapítsunk cégeket. Ma azonban a nyugati, de különösen az európai társadalmat is egyre jobban megingatja az egyéni érdekeket, az emberek közötti egyenlőséget hirdető ideológia és a hagyományos értékek relativizálása.” Kellner pedig ígéretet tett arra a PPF nevében, hogy – bár politizálni nem fog – hozzásegíti a társadalmat a tradicionális értékek erősítéséhez. A cseh közvélemény szerint a haszonszerzés lehetősége mellett ez mozgatta utolsó nagy üzletét, a szintén a rendszerváltás idejéből gyökerező Central European Media Enterprise (CME) megvásárlását is. A régió egyik legnagyobb, öt országban jelen levő – korábban Magyarországon is aktív – médiavállalkozásának felvásárlását félve nézték ott, ahol maga Andrej Babis miniszterelnök – mellesleg a második a leggazdagabb csehek listáján – is egy médiabirodalom tulajdonosa.

A CME esetleges irányváltása most épp annyira bizonytalan, mint általában a PPF jövője. Kellner aktív és viszonylag fiatal vezető volt, aki nem csak a részvények többségét, de az irányítást is a kezében tartotta a cégnél. Családjáról sem sokat tudni, felesége és négy gyereke gyászolja, közülük Anna Kellner díjugratóként vált ismertté, ám azt is tudni róla, hogy állítólag harmadik leggazdagabb cseh, a Sparta Prahát is tulajdonló Daniel Křetínský barátnője. Neki talán lesznek ötletei.