[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta álcázni barátja esetét.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta...","id":"20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5a4b8-8a27-4fc0-af1a-ca52761264ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","timestamp":"2021. március. 29. 13:38","title":"Nyolc évre ítélték, mert meg akarta leckéztetni, ezért felakasztotta barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai elnök, mert az USA a hegemóniáját kikezdeni igyekvő s talán ezért összefogni is hajlandó két riválisával néz szembe.","shortLead":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai...","id":"202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33213-4d2e-4da7-a46e-318ed65892f0","keywords":null,"link":"/360/202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","timestamp":"2021. március. 29. 11:00","title":"Beszélő viszonyban vannak, de acsarkodnak is a világhatalmak vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba056786-4b4f-4e82-a23e-124354865efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A láva csordogálását élőben lehet követni.","shortLead":"A láva csordogálását élőben lehet követni.","id":"20210329_Volt_aki_tojast_probalt_sutni_az_izlandi_vulkan_lavajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba056786-4b4f-4e82-a23e-124354865efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83faffa-f1c8-41fa-a275-3a80d80c12e7","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Volt_aki_tojast_probalt_sutni_az_izlandi_vulkan_lavajan","timestamp":"2021. március. 29. 09:31","title":"Volt, aki tojást próbált sütni az izlandi vulkán láváján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb4f16c-63d5-4502-ab2c-fb004b878209","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A gazdag menők a páholyban ültek és reménykedtek, hogy a sameszaiknak sikerül elcsalni a futamot. Utálták Parizert, a zsidó zugbukmékert, akit legszívesebben keresztre feszítettek volna, mert a legtöbb esetben vitte a téteket. De megbíztak benne, mert ha nyertek, Parizer mindig fizetett. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának újabb epizódjában a Kerepesi úti ügetőn belül működő illegális bukmékerkedésbe vezet be minket olyan tanúk elmondása alapján, akik a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején maguk is tiltott szerencsejátékokból éltek. ","shortLead":"A gazdag menők a páholyban ültek és reménykedtek, hogy a sameszaiknak sikerül elcsalni a futamot. Utálták Parizert...","id":"20210329_Megrendezett_futamok_es_zugbukmekerkedes_a_lovin__Magyar_svindlerek_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb4f16c-63d5-4502-ab2c-fb004b878209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07acf24d-5a15-4dbe-af42-d9196599683c","keywords":null,"link":"/360/20210329_Megrendezett_futamok_es_zugbukmekerkedes_a_lovin__Magyar_svindlerek_4_resz","timestamp":"2021. március. 29. 19:00","title":"Elcsalt futamok és Parizer, a zugbukméker a lovin – Magyar svindlerek, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással jelentkezett egy berlini startup, a neXenio. A Luca néhány hete a letöltési listák élén volt a Google és az Apple alkalmazásboltjában is. ","shortLead":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással...","id":"202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c373ff-562f-45a2-a960-7b173ba79dd5","keywords":null,"link":"/360/202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","timestamp":"2021. március. 29. 14:00","title":"A németek már tesztelik a QR-es appot, ami étteremben is leköveti a fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg.","shortLead":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív...","id":"20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058876c1-0960-4f53-b678-4028b9c72def","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 12:53","title":"Németország szigorít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]