[{"available":true,"c_guid":"1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő szerint a magyar–üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és pont a legjobb pillanatban közeledik egymáshoz a két ország, mert a világ mozgásban van.","shortLead":"A magyar kormányfő szerint a magyar–üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és pont a legjobb pillanatban közeledik...","id":"20210330_orban_viktor_uzbegisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6fddd-42a0-4680-a614-3b2af82b1df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_orban_viktor_uzbegisztan","timestamp":"2021. március. 30. 17:40","title":"Orbán: Jó ütemben fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta álcázni barátja esetét.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta...","id":"20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5a4b8-8a27-4fc0-af1a-ca52761264ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","timestamp":"2021. március. 29. 13:38","title":"Nyolc évre ítélték, mert meg akarta leckéztetni, ezért felakasztotta barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik kell még több agancs.\r

\r

","shortLead":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik...","id":"20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6baa09-c065-4db5-998c-819b5b62738d","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Szarvasagancsok ezreiből készül gigaszobor a vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","shortLead":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","id":"20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71c59a-8f55-4ae4-984a-2a85c596f299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","timestamp":"2021. március. 31. 11:21","title":"Lencsevégre kaptuk 2021 legszebb felnijét, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","shortLead":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","id":"20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021bfc-a0c2-4af4-bcc5-038657352da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","timestamp":"2021. március. 29. 16:09","title":"Senki nem halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","shortLead":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9dd5b1-2904-4bb1-a3fb-43f8e44c3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Szlávik János: Akkor sem szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer naptömegű fekete lyuk adhatja a ma létező szupernagy tömegű fekete lyukak magját és segíthet a kutatóknak felbecsülni az univerzumban lévő ilyen objektumok számát.","shortLead":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer...","id":"20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66990b18-cbed-4bea-a334-3a07df39bcb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","timestamp":"2021. március. 31. 07:03","title":"30 éve megjósolták, most megvan: az első csillagok és galaxisok előttről származó fekete lyukra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint gyilkosság történt, az elkövető pedig önkezével vetett véget az életének.","shortLead":"A Bors szerint gyilkosság történt, az elkövető pedig önkezével vetett véget az életének.","id":"20210330_ajka_apa_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26662634-eda0-493e-8427-dc2fe3bde42a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_ajka_apa_fia","timestamp":"2021. március. 30. 15:07","title":"Szörnyű részletek derültek ki az ajkai családi tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]