[{"available":true,"c_guid":"91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","shortLead":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","id":"20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5533aa4-2bf5-489f-b81e-e3d939800275","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","timestamp":"2021. április. 01. 07:44","title":"Egy órán át tartott egy gokartos üldözés Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerint az eddigi vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy az újfajta mobiltechnológia, az 5G veszélyt jelentene az emberre.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerint az eddigi vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy az újfajta...","id":"20210330_mta_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7c9e2f-2a0f-41a9-a864-a35a089d119f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_mta_5g_halozat","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"Növekszik-e a minket érő elektromágneses sugárzás az 5G miatt? Az MTA utánajárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak egy hónapos helyszíni vizsgálat után Kínában a világjárvány eredetét illetően.



","shortLead":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak...","id":"20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189f69-441a-4a74-95b6-fc943a83f419","keywords":null,"link":"/360/20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","timestamp":"2021. március. 31. 07:34","title":"Amerikai lapok: Valami nincs rendben a WHO-jelentéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

\r

","id":"20210401_Bekoszon_a_nyar_25_fok_is_lehet_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c849b534-ae9d-4081-9bf7-56ee3e74e929","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Bekoszon_a_nyar_25_fok_is_lehet_csutortokon","timestamp":"2021. április. 01. 05:39","title":"Szinte nyár lesz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db23af3-6f73-4816-9076-443a2e371b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A férfi rosszul lett, ezért hívtak mentőt hozzá, erre rájuk támadt. Később arcon köpte a kiérkező rendőröket is.

","shortLead":" A férfi rosszul lett, ezért hívtak mentőt hozzá, erre rájuk támadt. Később arcon köpte a kiérkező rendőröket is.

","id":"20210331_Vademeles_alkohol_drog_mento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db23af3-6f73-4816-9076-443a2e371b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04aa30-7302-4171-b394-8de984e69074","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Vademeles_alkohol_drog_mento","timestamp":"2021. március. 31. 10:35","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki betépve támadt a mentősökre a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak az északabbra fekvő területek felé, mert a telek sokkal enyhébbek lettek.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak...","id":"20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383f1c98-2c23-49f1-a1db-31addbd494a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","timestamp":"2021. március. 31. 20:03","title":"Beindította a fajok vándorlását a globális felmelegedés Amerikában, és ez nem jelent jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]