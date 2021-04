Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","shortLead":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","id":"20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43be38c7-bd91-42b3-b598-5c63ecf16a23","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","timestamp":"2021. április. 11. 19:44","title":"Kiléptetné Németországot az unióból az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de a hirtelen jött tesztigény hatására kiterjesztették a tevékenységüket.","shortLead":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de...","id":"20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178088b6-38aa-4d65-95cc-3c1f65d1fb51","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 11. 11:36","title":"Százmilliós nyereséget termelt koronavírus-teszteléssel egy újlengyeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A krónikus betegséggel küzdő gyerekek esetében a szülő jogosult otthon tartani a gyermekét, de a pedagógus szakszervezet szerint ez a lehetőség alapos indokkal minden gyereknél kérvényezhető.","shortLead":"A krónikus betegséggel küzdő gyerekek esetében a szülő jogosult otthon tartani a gyermekét, de a pedagógus...","id":"20210411_gyerekek_otthontartasa_iskolanyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a8fe10-3dcf-4e46-98b9-ad1525f3563d","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_gyerekek_otthontartasa_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 11. 21:03","title":"Komoly indokkal kérvényezhetik a gyerekek távolmaradását a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet mentett meg a szállodájában. A történetét feldolgozó és több Oscar-jelölést is begyűjtő Hotel Ruanda című film által ikonná vált Rusesabaginát tavaly rejtélyes körülmények között rabolták el a ruandai hatóságok, miután éveken keresztül szervezkedett az általa diktátornak nevezett Paul Kagame ruandai elnök ellen.","shortLead":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet...","id":"20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e1236-8dea-408c-9b4a-8e7102ab97ce","keywords":null,"link":"/360/20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","timestamp":"2021. április. 11. 16:00","title":"Terrorizmus vádjával áll bíróság előtt a Hotel Ruanda elrabolt hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel - erről döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb.","shortLead":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki...","id":"20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468fc94b-bd0b-4ff0-94fd-8dd5f2437d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","timestamp":"2021. április. 10. 18:58","title":"Kinyitnak a szerb plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára ingyenes szolgáltatása március vége óta. ","shortLead":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára...","id":"202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a54a0-8c0a-4756-be65-31183d12fc40","keywords":null,"link":"/360/202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","timestamp":"2021. április. 10. 11:15","title":"A német posta már előre, e-mailben kézbesíti bizonyos papír levelek tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]