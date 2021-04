Bernard L. Madoff, a történelem legnagyobb piramisjátékkal elkövetett csalása miatt elítélt üzletember, 2008. végi letartóztatás óta most adott először interjút. A 73 éves egykori befektető a The New York Times-nak elmondta, hogy a nevéhez fűződő, évtizedekig tartó csalássorozatról meggyőződése szerint az érintett bankoknak és fedezeti alapoknak is tudniuk kellett.