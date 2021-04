Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására az országban.

","shortLead":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására...","id":"20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa5bde-1cb8-42ee-a995-95c9f70773ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","timestamp":"2021. április. 13. 20:30","title":"Szlovákia enyhít a korlátozásokon, megnyithatnak az üzletek, istentiszteletre is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki programban.","shortLead":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki...","id":"20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1dd59-18c0-41c8-bedb-67f1453a58a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","timestamp":"2021. április. 14. 07:23","title":"Tiborcz István cégének is jutott az állami olcsó hitelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","shortLead":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","id":"20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b68661f-e734-4386-b072-feaab5caefea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","timestamp":"2021. április. 13. 09:21","title":"Fény derült az olcsóbb Volkswagen ID.4 villanyautó valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége annak, hogy néhány hónapon belül megjelenik a Galaxy S21 rajongói kiadása, a Galaxy S21 FE. Egy kiszivárogtatásnak köszönhetően akár „képben is lehetünk” azzal kapcsolatban, hogyan fog kinézni.","shortLead":"Nagy a valószínűsége annak, hogy néhány hónapon belül megjelenik a Galaxy S21 rajongói kiadása, a Galaxy S21 FE...","id":"20210413_samsung_galaxy_s21_fe_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6922ef-3b60-4703-b0a0-58f1200c4299","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_samsung_galaxy_s21_fe_kepek","timestamp":"2021. április. 13. 11:03","title":"Így nézhet majd ki a Samsung Galaxy S21 csúcstelefon olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","shortLead":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","id":"20210413_London_enyhitesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d6b87-eeb3-4bbb-92da-1ba4ce1b0aac","keywords":null,"link":"/elet/20210413_London_enyhitesek","timestamp":"2021. április. 13. 11:49","title":"Ez már egy más világ: így nézett ki 97 nap után az első szabad este a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"BI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani, hogy a központi döntés ellenére lehetnek helyben kiskapuk. Igaz, ehhez együttműködő iskolavezetésre van szükség.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani...","id":"20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d2d76-d0b0-4ac2-93a5-4580ca4b318a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:30","title":"Koronavírus és iskolanyitás: a diákoknak könnyebb, a tanároknak nehezebb lesz otthon maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","shortLead":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","id":"20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75c9f28-dc81-4f14-bfda-258a49dbf926","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:01","title":"A főváros teszteket oszt szét a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]