[{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","id":"20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729631e2-3e5d-4ea4-97f9-8af0303c0052","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","timestamp":"2021. április. 14. 07:59","title":"Itt a megújult Skoda Kodiaq, 245 lóerős RS változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","shortLead":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","id":"20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da33cc-2ab7-449f-b5c7-d2247b0c72a4","keywords":null,"link":"/sport/20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","timestamp":"2021. április. 13. 09:38","title":"Jövő csütörtökig lehet visszaváltani a foci-Eb-re szóló jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak: készlethiány várható routerből.","shortLead":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak...","id":"20210413_chiphiany_felvezetok_router","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6ac085-ea9c-42cb-b059-e47b98b41171","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_chiphiany_felvezetok_router","timestamp":"2021. április. 13. 09:03","title":"Egyszerűen elfogyhatnak a wifi routerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van szó.","shortLead":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van...","id":"20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778041c-f618-4ac7-90ec-6721f76bc0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","timestamp":"2021. április. 14. 10:33","title":"Nagy bemutatóra készül a Samsung, jön az eddigi leggyorsabb Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]